KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    جاڭا بۋىننىڭ كۆانتتىق چيپى تانىستىرىلدى: كۋبيت سەنىمدىلىگى 1000 ەسە ارتىق

    استانا. قازاقپارات - Microsoft اگەنت نەگىزىندەگى جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جاسالعان ەڭ جاڭا توپولوگيالىق كۆانتتىق Majorana 2 چيبىن تانىستىردى.

    New Microsoft quantum chip boosts qubit reliability 1,000 times
    Photo credit: Microsoft.com

    Majorana 2 ءنىڭ نەگىزگى ەرەكشەلىكتەرىنىڭ ءبىرى - كۋبيت سەنىمدىلىگىن (كۆانتتىق كومپيۋتەردەگى اقپاراتتى ساقتاۋدىڭ ەڭ كىشى بىرلىگى) الدىڭعى بۋىن Majorana 1 مەن سالىستىرعاندا 1000 ەسە ارتىق جاڭا ماتەريالدىق قۇرىلىم. بۇل كۋبيتتىڭ ورتاشا قىزمەت ەتۋ مەرزىمىن 20 سەكۋندقا جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، ال جەكە كۋبيتتەر ءبىر مينۋتقا دەيىن جۇمىس ىستەي الادى.

    - بۇل جەتىلدىرۋدى ءبىر كۇندە زاريادى تاۋسىلمايتىن، ءبىر زاريادتا شامامەن ءۇش جىلعا جەتەتىن تەلەفون باتارەياسىن ويلاپ تابۋمەن سالىستىرۋعا بولادى،-دەلىنگەن كومپانيا مالىمدەمەسىندە.

    وسىلايشا، Microsoft 2029 جىلعا قاراي ماسشتابتالاتىن كۆانتتىق كومپيۋتەر جاساۋدى جوسپارلاپ وتىر، بۇل باستاپقى مەرزىمىن ەكى ەسەگە قىسقارتادى. كومپانيا وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ماشينا جاھاندىق دەنساۋلىق ساقتاۋ، ازىق-تۇلىكپەن قامتاماسىز ەتۋ، تۇراقتى دامۋ جانە ەنەرگيا وندىرىسىندەگى كۇردەلى ماسەلەلەردى شەشە الادى.

    بۇعان دەيىن يلون ماسك عارىشتى يگەرۋ ءۇشىن تاريحتاعى ەڭ ءىرى چيپ زاۋىتىن سالاتىنى حابارلانعان.

    الەم
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور