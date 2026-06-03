جاڭا بۋىننىڭ كۆانتتىق چيپى تانىستىرىلدى: كۋبيت سەنىمدىلىگى 1000 ەسە ارتىق
استانا. قازاقپارات - Microsoft اگەنت نەگىزىندەگى جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جاسالعان ەڭ جاڭا توپولوگيالىق كۆانتتىق Majorana 2 چيبىن تانىستىردى.
Majorana 2 ءنىڭ نەگىزگى ەرەكشەلىكتەرىنىڭ ءبىرى - كۋبيت سەنىمدىلىگىن (كۆانتتىق كومپيۋتەردەگى اقپاراتتى ساقتاۋدىڭ ەڭ كىشى بىرلىگى) الدىڭعى بۋىن Majorana 1 مەن سالىستىرعاندا 1000 ەسە ارتىق جاڭا ماتەريالدىق قۇرىلىم. بۇل كۋبيتتىڭ ورتاشا قىزمەت ەتۋ مەرزىمىن 20 سەكۋندقا جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، ال جەكە كۋبيتتەر ءبىر مينۋتقا دەيىن جۇمىس ىستەي الادى.
- بۇل جەتىلدىرۋدى ءبىر كۇندە زاريادى تاۋسىلمايتىن، ءبىر زاريادتا شامامەن ءۇش جىلعا جەتەتىن تەلەفون باتارەياسىن ويلاپ تابۋمەن سالىستىرۋعا بولادى،-دەلىنگەن كومپانيا مالىمدەمەسىندە.
وسىلايشا، Microsoft 2029 جىلعا قاراي ماسشتابتالاتىن كۆانتتىق كومپيۋتەر جاساۋدى جوسپارلاپ وتىر، بۇل باستاپقى مەرزىمىن ەكى ەسەگە قىسقارتادى. كومپانيا وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ماشينا جاھاندىق دەنساۋلىق ساقتاۋ، ازىق-تۇلىكپەن قامتاماسىز ەتۋ، تۇراقتى دامۋ جانە ەنەرگيا وندىرىسىندەگى كۇردەلى ماسەلەلەردى شەشە الادى.
بۇعان دەيىن يلون ماسك عارىشتى يگەرۋ ءۇشىن تاريحتاعى ەڭ ءىرى چيپ زاۋىتىن سالاتىنى حابارلانعان.