جاڭا ماۋسىمداعى العاشقى باسەكە: شايدوروۆ بەدەلدى تۋرنيرگە قاتىسادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق مانەرلەپ سىرعاناۋشى، وليمپيادا چەمپيونى ميحايل شايدوروۆ سلوۆاكيانىڭ براتيسلاۆا قالاسىندا وتەتىن Nepela Memorial حالىقارالىق تۋرنيرىنە قاتىسادى، - دەپ حابارلايدى ۇ و ك.
جارىس 24-27-قىركۇيەك ارالىعىندا وتەدى. بۇل دودا - 2026/27-جىلعى ماۋسىمداعى ISU Challenger Series كەزەڭدەرىنىڭ ءبىرى.
ميحايل شايدوروۆ ەرلەر اراسىنداعى جەكە سىندا ونەر كورسەتەدى. الدىن الا جاريالانعان قاتىسۋشىلار تىزىمىنە 29 سپورتشى ەنگەن.
ايتا كەتەيىك، براتيسلاۆاداعى جارىس ميحايل شايدوروۆ ءۇشىن جاڭا ماۋسىمداعى العاشقى حالىقارالىق باسەكە بولماق.
ەسكە سالايىق، قازاقستاندىق سپورتشى بۇعان دەيىن، 2026-جىلى، ميلان مەن كورتينا-د’امپەتستسودا وتكەن قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا توپ جارعان ەدى. اقپاندا ول ەرلەر اراسىنداعى جەكە سىندا قوس باعدارلاما قورىتىندىسى بويىنشا 291,58 ۇپاي جيناپ، وليمپيادا چەمپيونى اتاندى.