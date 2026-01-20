جاڭا پارلامەنتتەگى ماندات سانى 145 بولۋى مۇمكىن - ۇلتتىق قۇرىلتاي
قىزىلوردا. KAZINFORM - پارلامەنتتە ناعىز وتانشىل ازاماتتار، بىلىكتى ماماندار وتىرۋعا ءتيىس. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىزىلوردا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا ايتتى.
- ال دەپۋتاتتار سانىنا كەلسەك، بۇل ماسەلە دە قىزۋ پىكىرتالاس تۋعىزدى. ەڭ كوپ پىكىر قايشىلىعى وسى ماسەلەگە قاتىستى بولدى. ءبىرىنشى تاراپ ەلىمىزدەگى حالىق سانىنا قاراي پروپورتسيونالدى ۋاكىلدىڭ يدەسىن ۇسىندى. ەكىنشى تاراپ دەپۋتات سانىن 500 گە دەيىن ارتتىرۋ قاجەت دەدى. ءبىزدىڭ نەگىزگى ماقساتىمىز - شىن مانىندە ءتيىمدى ءارى كاسىبي پارلامەنت قۇرۋ. جاڭا زاڭ شىعارۋشى ورگان ەلدەگى اۋقىمدى وزگەرىستەرگە زاڭنامالىق تۇرعىدا بارىنشا قولداۋ كورسەتۋگە ءتيىس. الەمدەگى وزىق تاجىريبەلەرگە قاراساق، بۇل ءۇشىن دەپۋتات سانىن كوبەيتۋدىڭ ەش قاجەتى جوق. سوندىقتان ماسەلە ساندا ەمەس، ساپادا. ەڭ باستىسى پارلامەنتتە ناعىز وتانشىل ازاماتتار، بىلىكتى ماماندار وتىرۋعا ءتيىس، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، جۇمىس توبى ازاماتتاردىڭ ۇسىنىستارىن مۇقيات زەردەلەپ، قىزۋ تالقىلادى.
- اقىر سوڭىندا پارلامەنتتىڭ ماندات سانى 145 بولۋى كەرەك دەگەن بايلامعا كەلدى. جاڭا پارلامەنتتە ءتوراعانىڭ 3 ورىنباسارى بولۋى مۇمكىن. ال كوميتەت سانى 8 دەن استاۋى كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
پارلامەنت رەفورماسيا اياسىندا ايەلدەردىڭ %30 كۆوتاسىن ساقتاپ قالۋ ۇسىنىلعانى تۋرالى جازدىق.