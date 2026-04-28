ج ي قۇرىلىس سالاسىنداعى زاڭبۇزۋشىلىقتاردى 4 ساعاتتا انىقتايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت قۇرىلىس، ونەركاسىپ، مەديتسينا جانە كاسىپكەرلىك سالالارىندا كەڭىنەن قولدانىلىپ جاتىر. ۇكىمەت وتىرىسىندا ايتىلعان مالىمەتتەرگە سۇيەنسەك، جاڭا تەحنولوگيالار تەك پروتسەستەردى جەدەلدەتىپ قانا قويماي، ناقتى ناتيجەلەر بەرىپ وتىر.
ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ قۇرىلىس سالاسىندا جاساندى ينتەللەكت بارلىق كەزەڭدە قولدانىلىپ جاتقانىن ايتتى.
«بۇگىندە جاساندى ينتەللەكت قۇرىلىس سالاسىنىڭ بارلىق كەزەڭىندە - جوبالاۋدان باستاپ باقىلاۋعا دەيىن ەنگىزىلىپ جاتىر. «كومپيۋتەرلىك كورۋ» تەحنولوگياسى نىسانداردىڭ ناقتى جاعدايىن جوبامەن سالىستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەدى مينيستر.
ونىڭ سوزىنشە، پيلوتتىق جوبا اياسىندا سايكەسسىزدىكتەردى انىقتاۋ ۋاقىتى ايتارلىقتاي قىسقارعان.
«بۇرىن مۇنداي تەكسەرۋلەرگە 3 كۇنگە دەيىن ۋاقىت كەتەتىن. قازىر بۇل پروتسەسس 4 ساعاتقا دەيىن قىسقاردى»، - دەدى ول.
قالالاردىڭ سيفرلىق ەگىزدەرى جاسالادى
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، دروندار ارقىلى قالالاردىڭ سيفرلىق ەگىزدەرىن جاساۋ جۇمىستارى دا جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل قالالىق ينفراقۇرىلىمدى ناقتى دەرەكتەر نەگىزىندە باسقارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
«جوبالاردى ساراپتاۋ كەزەڭىندە BIM- مودەلدەردى تەكسەرۋگە جاساندى ينتەللەكت ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل ەل بويىنشا ءبىرىڭعاي تالاپتاردى قامتاماسىز ەتەدى»، - دەدى ەرسايىن ناعاسپايەۆ.