ج ي ارقىلى ولگەن ادامدى ءتىرىلتۋ قانشالىقتى دۇرىس؟ قوعام پىكىرى قاق جارىلدى
استانا. KAZINFORM - سوڭعى جىلدارى جاساندى ينتەللەكت تۋرالى اڭگىمە جيىلەپ كەتتى. اسىرەسە ونىڭ ومىردە ءارتۇرلى ماقساتتا قولدانىلۋى، سونىڭ ىشىندە ادامداردىڭ تۇلعاسى مەن ەستەلىكتەرىن «قايتا ءتىرىلتۋ» تاقىرىبى قوعامدا قىزۋ تالقىلانىپ ءجۇر.
بىردە وڭتۇستىك كورەياداعى تەلەارنا قايتىس بولعان قىزدىڭ اناسىن ونىڭ VR- اۆاتارىمەن «كەزدەستىرىپ»، بۇل وقيعانى ميلليونداعان قارالىم جيناعان دەرەكتى جوباعا اينالدىردى. تاعى ءبىر رەت جول اپاتىنان قازا تاپقان ادامنىڭ جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جاسالعان بەينەسى سوتتا ءسوز سويلەگەن. ال كەيدە ونداعان جىل بۇرىن ومىردەن وتكەن اكتەردىڭ سيفرلىق كوشىرمەسى جاڭا فيلمگە «تۇسۋگە» كەلىسىم الادى.
مۇنداي وقيعالار قوعام پىكىرىن ەكىگە ءبولىپ وتىر. ءبىرى مۇنى جاقىن ادامىنان ايىرىلعان جاندارعا از دا بولسا جۇبانىش سىيلايتىن مۇمكىندىك دەپ قابىلداسا، ەندى ءبىرى مۇنداي تەحنولوگيالاردى «گريفبوتتار» (اعىلشىنشا griefbot - «قايعى بوتتارى») دەپ اتاپ، ونى ادامداردىڭ قايعىسىن پايداعا اسىرۋ دەپ باعالايدى.
جاقىندا الەۋمەتتىك جەلىلەردە قىتايداعى 80 جاستاعى ايەلدىڭ وقيعاسى كەڭىنەن تالقىلاندى. ءبىر جىل بۇرىن ونىڭ ۇلى جول اپاتىنان قازا تاپقان. ءبىراق جۇرەك دەرتى بار اناسى بۇل قايعىنى كوتەرە المايدى دەپ الاڭداعان وتباسى شىندىقتى جاسىرىپ، ارنايى كومپانياعا جۇگىنەدى. ەكى اپتا ىشىندە ماماندار مارقۇمنىڭ سىرت كەلبەتىن، داۋىس ىرعاعىن، سويلەۋ مانەرىن ءدال قايتالايتىن 3D- اۆاتار جاساپ شىعارادى.
دايىن بولعان سوڭ، جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جاسالعان «ۇلى» اناسىنا بەينەقوڭىراۋ شالىپ، باسقا قالاعا جۇمىسقا كەتكەنىن ايتادى. سودان بەرى ءبىر جىلدان استام ۋاقىت بويى كەيۋانا كۇن سايىن «ۇلىمەن» سويلەسىپ، وعان جىلى كيىنىپ ءجۇرۋىن، دەنساۋلىعىنا قاراۋىن ەسكەرتىپ وتىرادى.
بۇل جاعداي دا قوعامدا ءتۇرلى پىكىر تۋعىزدى. ءبىرى مۇنى «جالعان بولسا دا، جانعا مەدەت» دەپ قابىلداپ، ايەلدىڭ ومىرگە دەگەن قۇلشىنىسىن ساقتاپ وتىرعانىن ايتادى. ال ەندى ءبىرى مۇنداي ءتاسىل ادامنىڭ شىنايى بەينەسىن بۇرمالاپ، ونىڭ اتىنان «سويلەۋى» دۇرىس ەمەس دەپ سانايدى. ەڭ باستىسى، بۇل ءتىرى ادامداردىڭ قايعىنى قابىلداپ، العا جىلجۋىنا كەدەرگى كەلتىرۋى مۇمكىن.
وسىنداي مىسالدار 2013-جىلى شىققان «قارا اينا» (Black Mirror) سەريالىنىڭ ءبىر بولىمىندە بار ەدى. وندا دا قايتىس بولعان ادامنىڭ سيفرلىق كوشىرمەسى جاسالىپ، جاقىندارى سونىمەن «قارىم-قاتىناس» ورناتادى. ءبىراق تەحنولوگيا قانشا دامىسا دا، كومپيۋتەر ادامدى تولىق الماستىرا المايتىنى انىق.
ساراپشىلار پىكىرىنشە، جاساندى ينتەللەكت ادامنىڭ سىرتقى بەينەسى مەن مىنەز-قۇلقىن قايتالاعانىمەن، ونىڭ ورنىن باسا المايدى. كەرىسىنشە، مۇنداي يلليۋزيا كەي جاعدايدا شىندىقتى قابىلداۋعا كەدەرگى كەلتىرىپ، ادامنىڭ پسيحولوگيالىق جاعدايىنا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن.
