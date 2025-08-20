ج ي ارقىلى اسكەرگە ىرىكتەۋ، اسكەري تىركەۋدى اۆتوماتتاندىرۋ - قورعانىس سالاسى قالاي سيفرلانىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە قورعانىس سالاسىنا دا جاساندى ينتەللەكت بىرتىندەپ ەنگىزىلۋدە. ماسەلەن اسكەري بورىشىن وتەۋشىلەردى ىرىكتەۋ ج ي-گە جۇكتەلىپ جاتىر. سونداي-اق العاشقى اسكەري تىركەۋگە قويۋ سەكىلدى بۇرىن ماماندار جەكە-جەكە قولمەن تولتىراتىن جۇمىستار سيفرلىق تەحنولوگيانىڭ كومەگىمەن اۆتوماتتاندىرىلا باستاعان. بۇنداي جوبالاردىڭ ارقاسىندا مەملەكەت قىرۋار قارجى ۇنەمدەپ وتىرعانى دا بەلگىلى بولدى. اسكەري سالاداعى وسى جانە وزگە دە سيفرلىق باستامالار جايلى Jibek joly ارناسىنداعى ارنايى رەپورتاجدا ايتىلدى.
- وسى جىلدىڭ اياعىنا دەيىن قورعانىس مينيسترلىگىندە جاساندى ينتەللەكت بولىمشەسىن قۇرعالى جاتىرمىز. نەگىزى ءبىزدىڭ مينيسترلىك جاساندى ينتەللەكتىنى قورعانىس سالاسىنا ەنگىزىپ جاتقانىنا بىرنەشە جىل بولدى. سونداي جوبالاردىڭ سانى ۇلعايعان سايىن ارنايى ءبىر ءبولىم قۇرۋ قاجەتتىلىگى تۋىندادى. سوندىقتان قازىر كادرلاردى ىرىكتەۋدەن وتكىزىپ، تاڭداپ، دايارلاۋ ۇستىندەمىز. 5-6 جاقسى مامان الامىز دەگەن ويىمىز بار. ولار جاساندى ينتەللەكت جوبالارىن جۇرگىزەتىن بولادى، - دەيدى ق ر قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى دارحان احمەديەۆ.
سونداي-اق ول اسكەري بورىشىن وتەۋدەن بوساتىلعان ازاماتتاردى حابارلاندىرۋ اۆتوماتتاندىرىلعانىن اتاپ ءوتتى.
- قازىر ءبىز ءوزىمىزدىڭ اقپاراتتىق جۇيەمىزدى قۇرىپ، ونى باسقا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرىمەن ينتەگراتسيالاپ، كىمنىڭ اسكەردەن بوساتىلۋ مۇمكىندىگى بار ەكەنىن انىقتاپ وتىرمىز. بۇلار نەگىزىنەن ستۋدەنتتەر، جىلىنا شامامەن 700 مىڭ ستۋدەنت اسكەردەن بوساتىلادى. ودان بولەك ناۋقاستار، ۇيلەنگەن، بالا-شاعاسى بار ازاماتتار. ولاردى ءبىز اقپاراتتىق جۇيەدە بولەك كاتەگورياعا ىرىكتەپ، ستۋدەنتتەرگە سمس جولداعان بولاتىنبىز، - دەدى دارحان احمەديەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ سالاسى بىرتىندەپ پرواكتيۆتى جۇيەگە اۋىسىپ جاتىر.
- ازاماتتىڭ ارىزىنسىز ونى اسكەردەن بوساتۋ مۇمكىن بولدى. مەكەنجايىن اۋىستىرعان كەزدە، ونى اسكەري كوميسسارياتتار اۆتوماتتى تۇردە تىركەيدى. ال جۇمىسقا ورنالاسقاندا، بىزگە كەلمەي-اق كادر بولىمدەرى مالىمەتتەردى اقپاراتتىق جۇيەدەن الا الادى. وسىلايشا، تەك قانا وسى ءبىر پروتسەستى پرواكتيۆتى تۇرگە اۋىستىرعاننىڭ ارقاسىندا قازىر مەملەكەت جىلىنا 1 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجىنى ۇنەمدەپ وتىر، - دەيدى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى.
ودان بولەك سپيكەر قازىرگى تاڭدا 17 جاستاعى بوزبالالار العاشقى اسكەري تىركەۋگە تۇرۋ ءۇشىن ەشقايدا بارمايتىنىن، ءبارى ونلاين فورماتتا اۆتوماتتى تۇردە جاسالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق ەلىمىزدە ەندى اسكەرگە شاقىرىلاتىن جاستاردى جاساندى ينتەللەكت ىرىكتەيتىنى بەلگىلى بولدى. ەلەكتروندىق بازاعا ەنگىزىلگەن ازاماتتاردىڭ ءبىلىمى، بويى، سالماعى، وتباسىلىق جاعدايى سىندى مالىمەتتەر ساربازدىڭ قانداي اسكەر تۇرىنە جارايتىنىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرمەك.
- بارلىق مەملەكەتتىك جۇيەلەردەن كەلىپ جاتقان دەرەكتەردەن جاساندى ينتەللەكت ولاردىڭ قاي سالادا، قاي اسكەر تۇرىنە جارايتىنىن انىقتاپ وتىرادى. دەنساۋلىعى، بويى، كوزىنىڭ كورۋى، قۇلاعىنىڭ ەستۋى، قاي جاققا قابىلەتى بارى سەكىلدى مالىمەتتەردى ەسەپتەي وتىرىپ، جاساندى ينتەللەكت قازىرگى كوميسسياعا ۇسىنىس بەرەدى. ارى قاراي كوميسسيا وزدەرى شەشىم قابىلدايدى. مىسالى دەسانت-شابۋىلداۋشى اسكەر ساپىنا قابىلداۋ ءۇشىن ساربازدىڭ بويى ۇزىن، دەنساۋلىعى جاقسى بولۋى كەرەك. ال بايلانىس سالاسى ماماندىقتارىنا جىبەرەتىن بولساق، ول جاقتا ەستۋ قابىلەتى جاقسى بولۋى كەرەك. بۇل جۇيە قازىر تەستىلەۋدەن وتكىزىلىپ جاتىر، جاقىن ارادا ىسكە قوسامىز دەپ وتىرمىز، - دەيدى ق ر ق م اقپاراتتىق تەحنولوگيالار دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى بەكجان مىرزاعاليەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان قالاي سيفرلىق حابقا اينالىپ كەلە جاتقانى جايلى جازعان ەدىك.
اۆتور
ەربول جانات