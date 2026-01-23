ج ي 2031-جىلعا قاراي ادامزاتتان اقىلدى بولۋى مۇمكىن - يلون ماسك
استانا. KAZINFORM - داۆوستاعى دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ پانەلدىك تالقىلاۋىنا قاتىسقان امەريكالىق ميللياردەر يلون ماسك جاساندى ينتەللەكت بەس جىل ىشىندە ادامنىڭ ۇجىمدىق ينتەللەكتىسىنەن اسىپ ءتۇسۋى مۇمكىن دەپ بولجادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
- 10 جىلدان كەيىن نە بولاتىنىن بىلمەيمىن، ءبىراق جاساندى ينتەللەكتىنىڭ دامۋ قارقىنىن ەسكەرسەك، وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن كەز كەلگەن ادامنان جاساندى ينتەللەكت اقىلدىراق بولۋى مۇمكىن دەپ ويلايمىن. كەلەسى جىلدان كەشىكتىرمەي، مۇمكىن 2030 نەمەسە 2031-جىلعا قاراي، ايتالىق، بەس جىلدان كەيىن جاساندى ينتەللەكت بۇكىل ادامزاتتىڭ قوسىندىسىنان اقىلدى بولادى دەپ ايتار ەدىم، - دەدى ماسك.
NDTV ارناسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ول جاساندى ينتەللەكت پەن روبوتوتەحنيكا بۇرىن-سوڭدى بولماعان ەكونوميكالىق ورلەۋدىڭ كۋاسى بولاتىنىن مالىمدەدى.
- ءبىز سونشاما كوپ روبوتتار مەن جاساندى ينتەللەكت جاسايمىز، ولار ادام قاجەتتىلىكتەرىن ءتيىمدى قاناعاتتاندىرادى. مەن روبوتتار ادامدارعا قاراعاندا كوبىرەك بولادى دەپ بولجايمىن، - دەپ قوستى ميللياردەر.
كاسىپكەر اۋديتورياعا روبوتتار قوعامدى وزگەرتىپ، قول ەڭبەگىن ازايتۋ ارقىلى ادامزاتقا كومەكتەسەتىنىن جانە كوبىرەك روبوتتار شىعاراتىن ۋاقىت كەلەتىنىن بولجادى.
ول جەر بەتىندەگى ءاربىر ادام قارت اتا-انالارعا نەمەسە بالالارعا قارايتىن روبوتتى قالايتىنىن ايتتى.
«بالالارعا نەمەسە ءۇي جانۋارلارىنا قارايتىن وتە قاۋىپسىز روبوتتى كىم قالامايدى؟» دەگەن سۇراق قويدى ماسك.
ماسكتىڭ دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمعا قاتىسۋى ەرەكشە نازار اۋدارارلىق بولدى، ويتكەنى ول جىل سايىنعى ءىس-شارانى ەليتالىق، جاۋاپسىز جانە قاراپايىم ادامدارمەن بايلانىسى جوق دەپ اشىق سىنعا الاتىن.
يلون ماسك بۇعان دەيىن Tesla كومپانياسىنىڭ 2027-جىلى Optimus گۋمانويدتى روبوتتارىن ساتا باستايتىنىن جاريالاعان بولاتىن.