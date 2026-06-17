ج و و- لاردا گرانت كونكۋرسىنا قۇجات قابىلداۋ قاشان باستالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن تاعايىنداۋ كونكۋرسىنا قۇجات قابىلداۋ 13-20-شىلدە ارالىعىندا وتەدى.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، تالاپكەرلەر قۇجاتتارىن جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قابىلداۋ كوميسسيالارى ارقىلى وفلاين جانە ۆيرتۋالدى قابىلداۋ كوميسسيالارى ارقىلى ونلاين فورماتتا، سونداي-اق eGov پورتالى ارقىلى تاپسىرا الادى.
گرانت كونكۋرسىنا قاتىسۋ ءۇشىن جەكە كۋالىك، ۇ ب ت سەرتيفيكاتى، 3x4 كولەمىندەگى فوتوسۋرەت، ورتا ءبىلىم تۋرالى اتتەستات نەمەسە كوللەدج تۇلەكتەرى ءۇشىن ديپلوم قاجەت.
سونداي-اق جەڭىلدەتىلگەن سانات بويىنشا كونكۋرسقا قاتىساتىن تالاپكەرلەر راستايتىن قۇجاتتارىن ۇسىنۋى ءتيىس.
«قۇجاتتاردى قابىلداۋ 13-20-شىلدە ارالىعىندا جۇرگىزىلەدى. تالاپكەرلەر قۇجاتتارىن جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قابىلداۋ كوميسسيالارى ارقىلى نەمەسە eGov پورتالى ارقىلى ونلاين تاپسىرا الادى. B167 «ۇشۋ اپپاراتتارىن جانە قوزعالتقىشتاردى ۇشىرىپ پايدالانۋ» ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىنا تۇسۋشىلەر ءۇشىن دارىگەرلىك ۇشۋ-ساراپتامالىق كوميسسياسىنىڭ مەديتسينالىق كۋالاندىرۋ قورىتىندىسى تالاپ ەتىلەدى»، - دەپ حابارلادى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى.
مينيسترلىك وكىلدەرى قوسىمشا اقپارات الۋ ءۇشىن تالاپكەرلەرگە جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قابىلداۋ كوميسسيالارىنا جۇگىنۋگە كەڭەس بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن شىعارماشىلىق ەمتيحانعا قۇجات قابىلداۋ قاشان باستالاتىنى حابارلاندى.