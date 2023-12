وڭىرلەردە جاستار IT كاسىپكەرلىكتە سۇرانىسقا يە سالا بويىنشا وقىتىلادى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى باعدات مۋسين جانە ق ر ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى اسحات ايماعامبەتوۆ باستاعان جۇمىس توبى يننوۆاتسيالىق ەكوجۇيە مەن IT سالانى دامىتۋ، سونداي- اق جوعارى وقۋ ورىندارىنا قۇجاتتاردى قابىلداۋ مەن گرانتتار بەرۋ بويىنشا مەملەكەتتىك قىزمەتتەر ماسەلەسىن تالقىلادى.

قازىرگى ۋاقىتتا ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى ق ر پرەزيدەنتى ق. توقايەۆتىڭ ەلىمىزدە 100 مىڭ IT مامان دايارلاۋ جونىندەگى تاپسىرماسى اياسىندا بەلسەندى جۇمىس اتقارۋدا. بۇل رەتتە بۇگىنگى ۆەدومستۆوارالىق كەڭەستە IT مامانداردى دايارلاۋ ءۇشىن ارنايى مەكتەپتەرگە گرانتتار ءبولۋ ماسەلەسى ءجىتى قارالدى.

«بۇگىنگى تاڭدا «Astana Hub حالىقارالىق IT ستارتاپتار تەحنوپاركى» كورپوراتيۆتىك قورى بازاسىندا IT مەكتەپتەرگە ۆاۋچەرلەر (گرانتتار) ءبولۋ تەتىگى ازىرلەندى. 2021 -جىلى Astana Hub ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن 13 IT- باعدارلامالاۋ مەكتەبىنىڭ 100 ستۋدەنتىن قارجىلاندىردى. باعدارلامانى كەڭەيتۋ اياسىندا 2022 -جىلى 3000 گرانت ءبولۋ جوسپارلانعان»، - دەدى باعدات مۋسين.

ۆەدومستۆو باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، IT كادرلاردى وقىتۋ 20 مىڭنان استام جاڭا جۇمىس ورىنىن قۇرۋعا جانە اقپاراتتىق كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار قىزمەتتەرىنىڭ ەكسپورتىن 2025 -جىلعا قاراي 500 ميلليون ا ق ش دوللارىنا دەيىن ۇلعايتۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى. الايدا بۇل ءۇشىن IT مامانداردىڭ ءبىلىم ساپاسىن ارتتىرۋ قاجەت. بۇگىندە رەسپۋبليكا بويىنشا 77 جوعارى وقۋ ورنى IT مامانداردى دايىنداۋدا. جىل سايىن 10000 نان استام IT مامان نارىققا شىعارىلادى، بۇل رەتتە كادرلار زاماناۋي تالاپتارعا سايكەس كەلە بەرمەيدى. تاراپتار قۇجاتتاردى ەلەكتروندى قابىلداۋعا بايلانىستى اقپاراتتىق جۇيەلەردىڭ دايىندىعى جانە وسى جىلى ولاردىڭ الدىن الۋ شارالارىن تالقىلادى. 2022 -جىلى 160 مىڭ تۇلەك كوللەدجدەردە جانە 140 مىڭ تۇلەك جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الادى دەگەن بولجام بار.

«قۇجاتتاردى قابىلداۋ جانە ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن ءبولۋ كەزەڭىندە ەلەكتروندى جۇيەلەردىڭ ۇزدىكسىز جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋ كەرەك. ءبىز نەگىزگى پروبلەمالاردى انىقتادىق. بارلىق تسيفرلىق شەشىمدى تەكسەرىپ، رەتكە كەلتىرۋ ماڭىزدى. بۇل شەكتى بالداردى ەسەپكە الۋ، وتىنىشتەردى قابىلداۋ پروتسەسى جانە ءبىر تالاپكەردىڭ ءوتىنىشتى قايتالاپ جىبەرۋىن بولدىرماۋ جانە باسقا دا ماسەلەلەر. بارلىق تۇلەككە بارىنشا قولايلى جاعداي جاساۋ ءۇشىن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋىمىز كەرەك. بۇل ءار ادام تۇرعىلىقتى جەرىنە قاراماستان ەلەكتروندى قىزمەتتەردى كەدەرگىسىز پايدالانۋ مۇمكىندىگىنە يە بولۋ ءۇشىن ماڭىزدى»، - دەدى اسحات ايماعامبەتوۆ.

مينيستر باعدات مۋسين «اتامەكەن» ۇ ك پ بازاسىندا IT- فاكۋلتەتتەردىڭ رەيتينگىسىن ەنگىزۋدى ۇسىندى. ق ر س د ي ا و م اقپاراتتىق- كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار سالاسىنداعى ساراپشىلارمەن بىرگە رەيتينگ تۇجىرىمداماسىنىڭ جوباسىن دايىنداعان. سيفرلاندىرۋ ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا بەلسەندى تۇردە ەنگىزىلۋدە. وسىلايشا مينيسترلىك «ۆيرتۋالدى ءمۇعالىم» زاماناۋي IT پلاتفورمالارىن ەنگىزۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزۋدە، اتالعان جۇيەگە بۇگىنگى كۇنى قازاقستان بويىنشا 150 دەن استام جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپ قوسىلعان. دەگەنمەن ينفورماتيكا مۇعالىمدەرىنىڭ بىلىكتىلىگىنىڭ قاتىستى پروبلەمالار كەزدەسەدى، وسىعان بايلانىستى بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋعا باعىتتالعان باعدارلامانى نەمەسە كۋرستاردى ازىرلەۋ بويىنشا ۇسىنىس ايتىلدى. سونداي- اق مينيسترلەر قازاقستاندىق جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ جانىنان تەحنوپاركتەر قۇرۋ ماسەلەسىن تالقىلادى.

ماسەلەن، 1-ماۋسىمدا مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەت پەن ءتيىستى مينيسترلىكتەرگە عىلىمي زەرتحانالار مەن تاجىريبەلىك- سىناق ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا ماقساتتى گرانتتار بولە وتىرىپ، ج و و جانىنداعى عىلىمي- تەحنولوگيالىق پاركتەردى قولداۋ باعدارلاماسىن ىسكە قوسۋدى تاپسىرعان بولاتىن. سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى 2022 -جىلى وڭىرلىك IT تەحنوپاركتەرگە قولداۋ كورسەتۋ جونىندەگى باعدارلامانى ىسكە قوسۋدى جوسپارلاپ وتىر، ول وڭىرلەردە جاستاردى «No Code School» ، «Startup School» جانە ت. ب. سياقتى Astana Hub باعدارلامالارى، جەرگىلىكتى تاقىرىپتىق ءىس- شارالاردى وتكىزۋ، ءادىسنامالىق قولداۋ، سونداي- اق «Techpreneurs» ، «preScalerator»، «Scalerator»، ينكۋباتسيالىق جانە اكسەلەراتسيالىق باعدارلامالارى ارقىلى IT- كاسىپكەرلىكتە وزەكتى جانە سۇرانىسقا يە قۇزىرەتتەرگە وقىتۋدى قامتيتىن بولادى. جيىن سوڭىندا تاراپتار كوتەرىلگەن وزەكتى ماسەلەلەرگە قولداۋ كورسەتۋگە جانە ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا كەلىستى.