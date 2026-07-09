IT سالاسىندا ەڭ جوعارى جالاقى الاتىن ماماندار بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى IT سالاسىندا جالاقى ءوسىمى باياۋلاعانىمەن، بىلىكتى ماماندارعا سۇرانىس ءالى دە جوعارى. اسىرەسە اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك، DevSecOps جانە جاساندى ينتەللەكت باعىتىنداعى تاجىريبەلى مامانداردىڭ قۇنى ارتىپ كەلەدى.
بۇل تۋرالى استانادا تانىستىرىلعان IT ەڭبەك نارىعىنىڭ جىل سايىنعى زەرتتەۋىندە ايتىلدى.
زەرتتەۋدى People Consulting كومپانياسى جۇرگىزگەن. بيىل وعان 24 IT كومپانياسى قاتىسىپ، 68 ءتۇرلى IT ماماندىعى بويىنشا 7300 دەن استام جالاقىعا تالداۋ جاسالدى. ايتا كەتەرلىگى، قاتىسۋشى كومپانيالاردىڭ جارتىسى بۇل زەرتتەۋگە العاش رەت قوسىلعان.
زەرتتەۋدىڭ باستى ەرەكشەلىگى - بارلىق دەرەك تىكەلەي كومپانيالاردىڭ وزىنەن الىنعان. ياعني تالداۋ بوس جۇمىس ورىندارى نەمەسە ۇمىتكەرلەر اراسىندا جۇرگىزىلگەن ساۋالنامالارعا ەمەس، قىزمەتكەرلەرگە ناقتى تولەنىپ وتىرعان جالاقى مالىمەتتەرىنە نەگىزدەلگەن.
People Consulting كومپانياسىنىڭ HR كونسالتينگ باعىتىنىڭ سەرىكتەسى الەكساندر پروكوپەنكونىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى جىلدارى IT سالاسىندا جوعارى جالاقى ارقىلى مامان تارتۋ ءۇردىسى باسەڭدەي باستاعان.
ونىڭ ورنىنا قىزمەتكەرلەر ءۇشىن قىزىقتى جوبالارعا قاتىسۋ، زاماناۋي تەحنولوگيالارمەن جۇمىس ىستەۋ جانە كاسىبي ينجەنەرلىك مادەنيەت ماڭىزدى فاكتورعا اينالىپ كەلەدى، - دەيدى ول.
كىمدەردىڭ جالاقىسى وسكەن؟
سونىمەن بىرگە زەرتتەۋ سيرەك كەزدەسەتىن كاسىبي داعدىلارعا يە ماماندارعا سۇرانىس ءالى دە جوعارى ەكەنىن كورسەتتى. ال كەڭ تارالعان باعىتتارداعى ماماندىقتار بىرتىندەپ تۇراقتانىپ، اۆتوماتتاندىرۋ كەزەڭىنە كوشىپ جاتىر.
زەرتتەۋ قورىتىندىسىنا سايكەس، جالاقىسى ەڭ كوپ وسكەن ماماندىقتاردىڭ قاتارىندا PHP ازىرلەۋشىلەرى، DevSecOps ينجەنەرلەرى، اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك ماماندارى جانە كورپوراتيۆتىك شەشىمدەر ارحيتەكتورلارى بار.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، الداعى جىلدارى جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا جۇمىس ىستەيتىن بارلىق مامانداردىڭ ەمەس، تاجىريبەسى مول ءارى جوعارى بىلىكتى ساراپشىلاردىڭ تابىسى ارتا بەرەدى. بۇعان نەگىزگى سەبەپ - مۇنداي مامانداردىڭ ەڭبەك نارىعىندا ءالى دە از بولۋى.
وڭىرلەر اراسىنداعى جالاقى ايىرماشىلىعى ازايۋدا
كەزدەسۋ بارىسىندا Sergek Group كومپانياسىنىڭ HR ديرەكتورى جىپار ساتتاروۆا Vibe Coding ءتاسىلىنىڭ كومپانياداعى گرەيدتەۋ جۇيەسى مەن HR- اناليتيكادا قولدانىلۋى تۋرالى ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، AI قۇرالدارى كادرلىق شەشىمدەردى قابىلداۋ ءتاسىلىن ەداۋىر وزگەرتىپ جاتىر.
گرەيدتەۋ جۇيەسىندەگى ەڭ كۇردەلى كەزەڭ - قىزمەتكەرلەرگە دەڭگەي بەرۋ ەمەس، كومپانياداعى فۋنكسيالار مەن رولدەردى جان- جاقتى تالداۋ. بۇرىن بۇل ۇزاق ۋاقىتتى، كوپتەگەن Excel كەستەلەرىن جانە قولمەن جۇرگىزىلەتىن تالداۋدى تالاپ ەتەتىن. قازىر AI مەن Vibe Coding فۋنكسيونالدىق، سەمانتيكالىق جانە ۇيىمدىق تالداۋدى الدەقايدا جىلدام ءارى تەرەڭ جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىڭ ارقاسىندا CB ماماندارى تەك گرەيدتەۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرىپ قانا قويماي، بيزنەسكە ناقتى جاعدايدى كورىپ، باسقارۋشىلىق شەشىمدەردى ءدال قابىلداۋعا كومەكتەسەدى، - دەدى جىپار ساتتاروۆا.
سونداي-اق جيىندا وڭىرلەر اراسىنداعى جالاقى ايىرماشىلىعى بىرتىندەپ ازايىپ كەلە جاتقانى ايتىلدى. بۇعان قوسا بانك سەكتورى، تەلەكوممۋنيكاتسيا جانە ونىمدىك IT كومپانيالارىنداعى ەڭبەكاقى دەڭگەيى ءبىر-بىرىنە جاقىنداي تۇسكەنى بايقالادى. سوعان قاراماستان ءار سالانىڭ مامانداردى تارتۋ جانە ولاردى كومپانيادا ۇستاپ قالۋ ستراتەگياسى ءوز ەرەكشەلىگىن ساقتاپ وتىر.