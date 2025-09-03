ق ز
    21:43, 03 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    III تۇركى ۋنيۆەرسياداسىنا قازاقستان اتىنان 66 ستۋدەنت-سپورتشى قاتىسادى

    استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى 3-9-قىركۇيەك ارالىعىندا قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ چولپون-اتا قالاسىندا جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ستۋدەنتتەرى اراسىندا III تۇركى ۋنيۆەرسياداسى وتەدى. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.

    III Түркі универсиадасына Қазақстан атынан 66 студент-спортшы қатысады
    Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

    - ۋنيۆەرسياداعا تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ (قازاقستان رەسپۋبليكاسى، ازەربايجان رەسپۋبليكاسى، قىرعىز رەسپۋبليكاسى، تۇركيا رەسپۋبليكاسى، وزبەكستان رەسپۋبليكاسى) ستۋدەنت-سپورتشىلارى قاتىسادى. جارىس ۆولەيبول، فۋتزال، ۇستەل تەننيسى، شاحمات، دزيۋدو، ەركىن كۇرەس جانە گرەك-ريم كۇرەسى سياقتى 7 سپورت ءتۇرى بويىنشا وتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ۋنيۆەرسيادانىڭ سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى 4-قىركۇيەكتە ساعات 18:00  دە، جابىلۋ ءراسىمى 8-قىركۇيەكتە ساعات 18:00 دە وتەدى.

    قازاقستان اتىنان 15 جوعارى وقۋ ورنىنان 66 سپورتشى 7 سپورت ءتۇرى بويىنشا ەل نامىسىن قورعايدى.

    ايتا كەتۋ كەرەك، iى تۇركى ۋنيۆەرسياداسى دا وسى 7 سپورت ءتۇرى بويىنشا 2023-جىلعى 5-10-قاراشا ارالىعىندا تۇركىستان قالاسىندا وتكىزىلگەن.  تۇركى ۋنيۆەرسياداسىنا تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە 5 ەلدەن 445 دەلەگات قاتىستى.

    ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ستۋدەنتتەردىڭ رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى سپورتتىق ءىس-شارالارعا بەلسەندى قاتىسۋىنا ىقپال ەتۋدى جالعاستىرىپ كەلەدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن استانادا بريتاندىق ۋنيۆەرسيتەتتىڭ فيليالى اشىلعانىن جازعان ەدىك.

