III تۇركى ۋنيۆەرسياداسىنا قازاقستان اتىنان 66 ستۋدەنت-سپورتشى قاتىسادى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى 3-9-قىركۇيەك ارالىعىندا قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ چولپون-اتا قالاسىندا جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ستۋدەنتتەرى اراسىندا III تۇركى ۋنيۆەرسياداسى وتەدى. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
- ۋنيۆەرسياداعا تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ (قازاقستان رەسپۋبليكاسى، ازەربايجان رەسپۋبليكاسى، قىرعىز رەسپۋبليكاسى، تۇركيا رەسپۋبليكاسى، وزبەكستان رەسپۋبليكاسى) ستۋدەنت-سپورتشىلارى قاتىسادى. جارىس ۆولەيبول، فۋتزال، ۇستەل تەننيسى، شاحمات، دزيۋدو، ەركىن كۇرەس جانە گرەك-ريم كۇرەسى سياقتى 7 سپورت ءتۇرى بويىنشا وتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۋنيۆەرسيادانىڭ سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى 4-قىركۇيەكتە ساعات 18:00 دە، جابىلۋ ءراسىمى 8-قىركۇيەكتە ساعات 18:00 دە وتەدى.
قازاقستان اتىنان 15 جوعارى وقۋ ورنىنان 66 سپورتشى 7 سپورت ءتۇرى بويىنشا ەل نامىسىن قورعايدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، iى تۇركى ۋنيۆەرسياداسى دا وسى 7 سپورت ءتۇرى بويىنشا 2023-جىلعى 5-10-قاراشا ارالىعىندا تۇركىستان قالاسىندا وتكىزىلگەن. تۇركى ۋنيۆەرسياداسىنا تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە 5 ەلدەن 445 دەلەگات قاتىستى.
ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ستۋدەنتتەردىڭ رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى سپورتتىق ءىس-شارالارعا بەلسەندى قاتىسۋىنا ىقپال ەتۋدى جالعاستىرىپ كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن استانادا بريتاندىق ۋنيۆەرسيتەتتىڭ فيليالى اشىلعانىن جازعان ەدىك.