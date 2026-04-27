«حەزبوللا» يزرايلمەن تىكەلەي كەلىسسوزدەردى جوققا شىعاردى
استانا. KAZINFORM - شيتتىك قوزعالىس ىقتيمال ديالوگقا قاتىستى ءوز شارتتارىن ۇسىنىپ، ليۆان بيلىگىن ىشكى كونسۋلتاتسيالار وتكىزۋگە شاقىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
«حەزبوللا» ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى نايم كاسەم دۇيسەنبى كۇنى ليۆاندا يزرايلمەن تىكەلەي كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ مۇمكىندىگى تالقىلانىپ جاتقان تۇستا مالىمدەمە جاسادى. ول مۇنداي بايلانىس فورماتىن قابىلدامايتىنىن ايتىپ، قوزعالىس قارۋسىزدانۋ ماسەلەسىن تالقىلاۋعا نيەتتى ەمەس ەكەنىن راستادى. بۇل تۋرالى «ال-مانار» تەلەارناسى حابارلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەز كەلگەن بايلانىس تەك ءبىرقاتار شارت ورىندالعان جاعدايدا عانا مۇمكىن. اتاپ ايتقاندا، قۇرلىقتا، تەڭىزدە جانە اۋەدە جاسالىپ جاتقان شابۋىلداردىڭ توقتاتىلۋى، يزرايل اسكەرىنىڭ باسىپ الىنعان اۋماقتاردان شىعارىلۋى، تۇتقىنداردىڭ بوساتىلۋى، تۇرعىنداردىڭ ءوز قالالارى مەن اۋىلدارىنا ورالۋى جانە ينفراقۇرىلىمدى قالپىنا كەلتىرۋ تالاپ ەتىلەدى.
كاسەم سونداي-اق ليۆان بيلىگىن تىكەلەي كەلىسسوزدەردەن باس تارتىپ، جاناما فورماتقا كوشۋگە شاقىردى. سونىمەن بىرگە «قارسىلىقتى» قىلمىستاندىرۋعا باعىتتالعان شەشىمدەردى قايتا قاراپ، ىشكى ديالوگ باستاۋعا ۇندەدى.
- ءبىز قارۋدان باس تارتپايمىز جانە قارسىلىقتى جالعاستىرامىز. قانداي قاۋىپ بولسا دا، شەگىنبەيمىز، مويىمايمىز جانە جەڭىلمەيمىز، - دەدى ول.
ونىڭ سوزىنشە، ا ق ش- تىڭ قولداۋىنا قاراماستان، يزرايل 2024-جىلعى 23-قىركۇيەكتەن بەرى جۇرگىزىپ جاتقان اسكەري ناۋقانىندا كوزدەگەن ماقساتتارىنا جەتە المادى.
- قارسىلاس تىعىرىققا تىرەلدى، ال قارسىلىق تۇراقتى كۇيىندە قالىپ، ونى جەڭۋ مۇمكىن ەمەس، - دەدى كاسەم.
ونىڭ مالىمدەۋىنشە، «حەزبوللانىڭ» الەۋەتى «سارقىلمايتىن» كۇيدە قالىپ وتىر، ال يزرايل كۇشتەرى كۇتپەگەن دەڭگەيدەگى قارسىلىققا تاپ بولعان. ۇيىم باسشىسى قوزعالىس يزرايل اسكەرىن شىعارۋ مەن ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىنە تۇرعىنداردى قايتارۋ ماقساتىندا كۇرەستى جالعاستىراتىنىن ايتتى.
سونداي-اق ول قوزعالىس ناۋرىز ايىنا دەيىنگى جاعدايعا قايتا ورالمايتىنىن جانە يزرايل ارەكەتتەرىنە جاۋاپ بەرۋدى جالعاستىراتىنىن جەتكىزدى.
ن. كاسەمنىڭ ايتۋىنشا، توپتىڭ اسكەري ءىس-قيمىلدارىن جالعاستىرۋى يزرايل باسشىلىعى ءۇشىن ەلدىڭ سولتۇستىگىندە قاۋىپسىزدىكتىڭ قالپىنا كەلگەنىن مالىمدەۋدى قيىنداتىپ وتىر.