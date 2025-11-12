چەحيادا باعا ءوسىمى جاڭا رەكورد ورناتتى
استانا. KAZINFORM - قازان ايىندا چەحيادا تۇتىنۋ باعالارى جىلدىق ەسەپتە 2,5 پايىزعا ءوستى. چەحيالىق ستاتيستيكا باسقارماسىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا، قىركۇيەكتە ينفلياتسيا 2,3 پايىزدى قۇراعان، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
Dnes باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، باعانىڭ كوتەرىلۋىنىڭ نەگىزگى سەبەبى - ازىق-تۇلىك پەن الكوگولسىز سۋسىندار. ءبىر اي ىشىندە ولاردىڭ باعاسى 1,1 پايىزعا، ال جىلدىق ەسەپتە 3,6 پايىزعا وسكەن. اسىرەسە كوفە باعاسى شامامەن تورتتەن بىرگە قىمباتتاپ، شوكولاد پەن كونديتەرلىك ونىمدەر 18 پايىزعا كوتەرىلگەن. ءسۇت، ىرىمشىك جانە جۇمىرتقانىڭ باعاسى شامامەن 8 پايىزعا، ەت 6 پايىزدان استام، نان مەن ءداندى داقىلدار 3 پايىزعا قىمباتتاعان. الكوگولدىك سۋسىندار 4 پايىزعا، تەمەكى 6 پايىزعا قىمباتتاعان.
تەك ازىق-تۇلىك قانا ەمەس، تۇرعىن ءۇي مەن قىزمەت تۇرلەرى دە بيۋدجەتتىڭ اۋىرتپالىعىنا اسەر ەتەدى. پاتەر جالداۋ 5,8 پايىزعا، سۋ 4,2 پايىزعا، كارىز قىزمەتى 3,7 پايىزعا، جىلىتۋ جانە ىستىق سۋ 1,8 پايىزعا قىمباتتاعان. بۇل رەتتە ەلەكتر ەنەرگياسى 3,6 پايىزعا، گاز 7,9 پايىزعا، قاتتى وتىن 2,6 پايىزعا ارزانداعان.
قوعامدىق تاماقتانۋ جانە قوناقۇيلەر قىزمەتتەرى دە قىمباتتاعان: مەيرامحانالار مەن كافە 4,4 پايىزعا، قوناقۇيلەردە تۇرۋ قۇنى 6,6 پايىزعا وسكەن. ال كيىم باعاسى 1,6 پايىزعا، اياق كيىم 3,3 پايىزعا ارزانداعان.
ەكونوميستەردىڭ ايتۋىنشا، ەنەرگيا باعاسى ارزانداعانىنا قاراماستان، ازىق- تۇلىك پەن تۇرعىن ءۇي باعاسىنىڭ ءوسۋى وتباسىلاردىڭ بيۋدجەتىن ءالى دە قىسىمعا ۇشىراتىپ وتىر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، چەحيادا 2025 -جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا حالىق سانى 27 مىڭنان استام ادامعا ازايدى.