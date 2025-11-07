چەحيا پرەزيدەنتى ۇكىمەتتىڭ وتستاۆكاسىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - چەحيا پرەزيدەنتى پەتر پاۆەل پرەمەر-مينيستر پەتر فيالانىڭ وتستاۆكاسىن قابىلداپ، قازىرگى ۇكىمەتكە جاڭا قۇرام جاساقتالعانعا دەيىن ەلدى باسقارۋدى تاپسىردى، دەپ حابارلايدى بەلتا.
- پرەمەر-مينيستر، مەن ءسىزدىڭ ۇكىمەتىڭىزدىڭ وتستاۆكاسىن قابىلدايمىن، سونىمەن بىرگە سىزگە ۇكىمەتتىڭ جاڭا قۇرامى تاعايىندالعانعا دەيىن ءوز مىندەتىڭىزدى ورىنداۋدى تاپسىرامىن، - دەدى پەتر پاۆەل.
سونداي-اق ول فيالاعا بارلىق مينيسترلىكتىڭ جاڭا ۇكىمەتكە ەش كەدەرگىسىز وتكىزىلۋىن قامتاماسىز ەتۋدى ءوتىندى.
پەتر فيالانىڭ ۇكىمەتى چەحيا پارلامەنتىنىڭ دەپۋتاتتار پالاتاسىنىڭ قۇرىلتايىنان كەيىن وتستاۆكاعا كەتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
چەحياداعى سايلاۋدا جەڭىسكە جەتكەن پارتيالار كواليتسيا قۇرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى. وعان ANO ،SPD جانە Motorise قوزعالىستارى كىردى. چەحيانىڭ جاڭا ۇكىمەتى جەلتوقسان ايىنىڭ ورتاسىنان باستاپ جۇمىسقا كىرىسۋى كەرەك.
بۇل مالىمەتتى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ سەرىكتەسى بەلتا اگەنتتىگى ارنايى ۇسىندى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، قازان ايىنىڭ باسىندا چەحيادا پارلامەنتتىك سايلاۋ ءوتتى، وندا «قىزمەتكەرلەردىڭ نارازىلىق اكتسياسى» (ANO) پارتياسى جەڭىسكە جەتتى.
سايلاۋدان كەيىن چەحيا پرەزيدەنتى پەتر پاۆەل جاڭا كواليتسيالىق ۇكىمەت قۇرۋ جونىندەگى كەلىسسوزدەر باستالدى.
كاميلا مۇلىك