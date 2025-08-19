چەحيا ەۋرووداقتا 150 ك م/ساع جىلدامدىق شەكتەۋىن ەنگىزگەن العاشقى ەل بولۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - چەحيا ەكسپەريمەنت رەتىندە اۆتوموبيل جولىنىڭ ءبىر بولىگىندە جىلدامدىقتى اسىرۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Bild.
جەرگىلىكتى بيلىكتىڭ حابارلاۋىنشا، جۇرگىزۋشىلەر تابور مەن چەسكە- بۋدەيۆيتسە قالالارى اراسىنداعى 50 شاقىرىمدىق جول بولىگىندە 150 ك م/ساع جىلدامدىقپەن جۇرە الادى.
جاڭا جىلدامدىقتى شەكتەۋ قىركۇيەك ايىنىڭ سوڭىندا سىناق رەتىندە ەنگىزىلەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. «150 ك م/ساع» شەگى بار ەلەكتروندى بەلگىلەر اۋا رايىنىڭ قولايلى جاعدايىندا جانە جولدار بوس كەزدە عانا قوسىلادى. جاڭبىر، قار نەمەسە باسقا دا قولايسىز اۋا رايى جاعدايىندا جۇيە جىلدامدىقتى 20 ك م/ساع- قا دەيىن اۆتوماتتى تۇردە ازايتادى.
قازىرگى ۋاقىتتا چەحيا جولدارىنداعى جالپى جىلدامدىق شەگى - 130 ك م/ساع. ايتا كەتەيىك، مۇنداي ەكسپەريمەنتتەر ەۋروپادا بۇرىن دا جۇرگىزىلگەن: اۋستريادا 2018 -جىلدان 2020 -جىلعا دەيىن ۆەنا مەن زالتسبۋرگ اراسىندا جىلدامدىقتى 140 ك م/ساع- قا دەيىن شەكتەۋ سىناقتان وتكىزىلدى، ءبىراق كومىرقىشقىل گازىنىڭ شىعارىلۋىنىڭ جوعارىلاۋىنا بايلانىستى جوبانى سول كەزدەگى كليمات ىستەرى ءمينيسترى لەونورا گۆەسسلەر توقتاتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، دانيادان گەرمانياعا دەيىن جوعارى جىلدامدىقتى تۋننەل سالىنىپ جاتىر.