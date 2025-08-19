ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:52, 19 - تامىز 2025 | GMT +5

    چەحيا ەۋرووداقتا 150 ك م/ساع جىلدامدىق شەكتەۋىن ەنگىزگەن العاشقى ەل بولۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - چەحيا ەكسپەريمەنت رەتىندە اۆتوموبيل جولىنىڭ ءبىر بولىگىندە جىلدامدىقتى اسىرۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Bild.

    тезлик
    Фото: Bild

    جەرگىلىكتى بيلىكتىڭ حابارلاۋىنشا، جۇرگىزۋشىلەر تابور مەن چەسكە- بۋدەيۆيتسە قالالارى اراسىنداعى 50 شاقىرىمدىق جول بولىگىندە 150 ك م/ساع جىلدامدىقپەن جۇرە الادى.

    جاڭا جىلدامدىقتى شەكتەۋ قىركۇيەك ايىنىڭ سوڭىندا سىناق رەتىندە ەنگىزىلەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. «150 ك م/ساع» شەگى بار ەلەكتروندى بەلگىلەر اۋا رايىنىڭ قولايلى جاعدايىندا جانە جولدار بوس كەزدە عانا قوسىلادى. جاڭبىر، قار نەمەسە باسقا دا قولايسىز اۋا رايى جاعدايىندا جۇيە جىلدامدىقتى 20 ك م/ساع- قا دەيىن اۆتوماتتى تۇردە ازايتادى.

    قازىرگى ۋاقىتتا چەحيا جولدارىنداعى جالپى جىلدامدىق شەگى - 130 ك م/ساع. ايتا كەتەيىك، مۇنداي ەكسپەريمەنتتەر ەۋروپادا بۇرىن دا جۇرگىزىلگەن: اۋستريادا 2018 -جىلدان 2020 -جىلعا دەيىن ۆەنا مەن زالتسبۋرگ اراسىندا جىلدامدىقتى 140 ك م/ساع- قا دەيىن شەكتەۋ سىناقتان وتكىزىلدى، ءبىراق كومىرقىشقىل گازىنىڭ شىعارىلۋىنىڭ جوعارىلاۋىنا بايلانىستى جوبانى سول كەزدەگى كليمات ىستەرى ءمينيسترى لەونورا گۆەسسلەر توقتاتتى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، دانيادان گەرمانياعا دەيىن جوعارى جىلدامدىقتى تۋننەل سالىنىپ جاتىر.

    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
