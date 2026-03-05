چەحيا جانە سلوۆاكيا ارحيۆتەرىنەن ءاليحان بوكەيحانعا قاتىستى تىڭ دەرەكتەر تابىلدى
استانا. KAZINFORM - ءاليحان بوكەيحاننىڭ تۋعانىنا 160 جىل تولۋىنا ارنالعان حالىقارالىق عىلىمي-تاجىريبەلىك كونفەرەنسيا ءوتتى.
وندا الاشوردا ۇكىمەتى مەن چەحوسلوۆاك كورپۋسىنىڭ بايلانىسى جونىندە شەتەلدەردەگى مۇراعاتتاردان انىقتالعان قۇندى مالىمەتتەر مەن تاريحي قۇجاتتار تالقىلاندى.
ءىس-شارا بارىسىندا يندرجيح دۆورجاك ەسىمدى چەحوسلوۆاك لەگيونەرىنىڭ 1921-جىلى پراگادا چەح تىلىندە شىققان «U kirgizů» كىتابىنىڭ جۋىردا قايتا باسىلعان نۇسقاسى تانىستىرىلدى. بۇل جولى اتالعان ەڭبەك قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە جارىق كوردى. اتاۋى - «قازاقتار اراسىندا» («سرەدي كازاحوۆ»).
كىتاپتى چەحيا ارحيۆىنەن تاپقان ءارى قازاقشاعا اۋدارعان - جاس زەرتتەۋشى دىنمۇحاممەد بايجۇما. ال ورىسشاعا تارجىمەلەگەن ونىڭ ارىپتەسى - سۇلتان كاماليدەن.
- يندرجيح دۆورجاك كىتابىندا ءاليحان بوكەيحان تۋرالى ەستەلىكتەر جانە جالپى الاشوردا تۋرالى مالىمەتتەر جازعان. اتالعان ەكى تۇلعا 1918-جىلى ومبىدا كەزدەسكەن. سوندا الاش كوسەمى چەحوسلوۆاك لەگيونەرىنە بىلاي ايتىپتى: «مەن قازاق حالقىنىڭ تاۋەلسىزدىگىن اڭسايمىن. سىزدەر، چەحتەر، تاۋەلسىزدىكتى قالاي الساڭىزدار، ءبىز دە ازاتتىققا سولاي ۇمتىلۋعا دايىنبىز». ءاليحاننىڭ وعان وسىلاي دەگەنىن اۆتور كىتابىندا ەستەلىك رەتىندە جازعان، - دەيدى دىنمۇحاممەد بايجۇما.
سونداي-اق ول باسقا دا چەحوسلوۆاك لەگيونەرلەرىنىڭ ماقالالارىنان دەرەكتەر كەلتىردى.
- ارحيۆتەن فرانتيشەك شيپ دەگەن لەگيونەردىڭ 1925-جىلى جازعان ماقالاسىن تاپتىق. وندا ول: «ءاليحان بوكەيحان بىزگە ەكى مىڭ جىلقى جىبەرتكىزدى» - دەپ جازادى. دەمەك، الاشوردا ۇكىمەتى چەحوسلوۆاك كورپۋسىنا بولشيەۆيكتەرگە قارسى كۇرەستە قولداۋ بىلدىرگەن. ولاردىڭ اراسىندا بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە وداقتاستىق بولعان، - دەيدى جاس زەرتتەۋشى.
سونىمەن بىرگە ول چەحيا مەن سلوۆاكيا ارحيۆتەرىنەن وسى سەكىلدى 300 گە جۋىق دەرەك تابىلعانىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ءا. بوكەيحان مۇراسىنىڭ زەرتتەلۋ دەڭگەيى جونىندە الاشتانۋشىمەن سۇحبات جاريالاعانبىز.