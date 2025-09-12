چەحيا حالقىنىڭ سانى جىلدان جىلعا ازايىپ كەلە جاتىر
استانا. KAZINFORM - چەحيادا 2025 -جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا حالىق سانى 27 مىڭنان استام ادامعا ازايدى، دەپ جازدى ازەرتادج.
چەحيانىڭ ستاتيستيكا باسقارماسى (ČSO) تاراتقان اقپاراتقا ساي، قازىرگى تاڭدا ەلدە شامامەن 10,88 ميلليون ادام تۇرادى.
حالىق سانىنىڭ ازايۋىنىڭ باستى سەبەبى - ءولىم سانىنىڭ تۋۋ سانىنان ارتىق.
قاڭتاردان ماۋسىمعا دەيىن ەلدە شامامەن 60 مىڭ ادام قايتىس بولسا، دۇنيەگە كەلگەندەردىڭ سانى 40 مىڭعا دا جەتپەگەن.
ناقتى ايتقاندا، جارتى جىل ىشىندە 37,4 مىڭ بالا تۋعان، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 4,9 مىڭعا از. وسىلايشا، تۋۋ كورسەتكىشى 12 پايىزعا تومەندەگەن.
ČSO بۇل جاعىمسىز دەموگرافيالىق تەندەنتسيا سوڭعى ءتورت جىل بويى جالعاسىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار، كوشى-قون ءوسىمىنىڭ تومەندەۋى دە جاعدايدى ۋشىقتىرعان.
ەسەپتىك كەزەڭدە چەحياعا 49,6 مىڭ ادام كەلگەن، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 9,6 مىڭعا از.
سونىمەن بىرگە، ەلدەن 56,4 مىڭ ادام كەتكەن، ناتيجەسىندە كوشى-قون بالانسى تەرىس بولىپ، چەحيا شامامەن 6,9 مىڭ ادامىنان ايىرىلدى.
ستاتيستيكا باسقارماسى بۇل كورسەتكىشتىڭ شەتەلدىكتەرگە بەرىلگەن ۋاقىتشا تۇرۋعا رۇقسات مەرزىمىنىڭ اياقتالۋىمەن بايلانىستى ەكەنىن ناقتىلادى - كەيبىر شەتەل ازاماتتارىنىڭ قۇجاتتارى تامىز ايىنىڭ سوڭىندا كۇشىن جويعان.
كەلۋشىلەر مەن ەلدەن كەتكەندەردىڭ باسىم بولىگى - ۋكراينا ازاماتتارى.
بۇدان بولەك، ماماندار 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا نەكە سانىنىڭ دا ايتارلىقتاي ازايعانىن تىركەگەن.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، چەحيادا جالعىزباستى مۇقتاج اتا-انالاردىڭ سانى ارتىپ كەلەدى.