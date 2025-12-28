حورۆاتيا 2026-جىلدان باستاپ ءوز اۋە كەڭىستىگىن دەربەس باقىلاۋعا الادى
استانا. KAZINFORM - حورۆاتيا 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ ەلدىڭ اۋە كۇشتەرىمەن قىزمەت ەتەتىن فرانسۋزدىق Rafale جويعىش ۇشاقتارىن پايدالانىپ، ءوز اۋە كەڭىستىگىن باقىلاۋعا الۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۋرالى Report اگەنتتىگى جازدى.
قورعانىس مينيسترلىگى اۋە كەڭىستىگىن قاداعالاۋ مەن قورعاۋدى ناتونىڭ اۋە جانە زىمىران قورعانىسىنىڭ بىرىكتىرىلگەن جۇيەسى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ حورۆاتيا رەسپۋبليكاسى Rafale كوپماقساتتى جاۋىنگەرلىك ۇشاعىن پايدالانا وتىرىپ، ءوزىنىڭ اۋە كەڭىستىگىن باقىلاۋ مەن قورعاۋدى ءوز موينىنا الادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ايتا كەتەيىك، تامىز ايىندا يران يزرايلمەن ۋاقىتشا ءبىتىم جاساسقاننان كەيىن اۋە كەڭىستىگىن تولىق اشقان بولاتىن.
جەلتوقسان ايىنىڭ باسىندا ۆەنەسۋەلا ءوزىنىڭ اۋە كەڭىستىگىندە ەگەمەندىگىن جاريالادى. ەلدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى يۆان گيل پينتو ەشبىر كۇش ۆەنەسۋەلا حالقى مەن ۇكىمەتىن ەگەمەندىكتەن ايىرا المايتىنىن، بۇل حالىقارالىق قۇقىقپەن كەپىلدەندىرىلگەنىن ايتتى.