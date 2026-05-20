مۇحتار اۋەزوۆتىڭ 1950-جىلى توعىزقۇمالاق ويناپ وتىرعان سۋرەتى تابىلدى
استانا. قازاقپارات - قازاق رۋحانياتى ءۇشىن اسا قۇندى تاريحي دەرەك - 1950 -جىلى تۇسىرىلگەن مۇحتار اۋەزوۆتىڭ توعىزقۇمالاق ويناپ وتىرعان فوتوسۋرەتى تابىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
كوپشىلىككە بەيمالىم بولىپ كەلگەن دەرەك ۇلتتىق زياتكەرلىك ويىن تاريحىنا قاتىستى ماڭىزدى ولجا رەتىندە باعالانىپ وتىر.
«بۇعان دەيىن ءبىز كەڭەس يدەولوگياسى قىسىمىمەن مادەني مۇرادان، ونىڭ جارقىن ۇلگىسى توعىزقۇمالاقتان ايىرىلا جازداعانىمىزدا ۇلتتىق زياتكەرلىك ويىنىمىزدى قايتا جانداندىرۋدىڭ باسى قاسىندا مۇحتار اۋەزوۆ، قاليبەك قۋانىشبايەۆ، سارسەن امانجولوۆ سەكىلدى ۇلى تۇلعالار بولعانىن بىلەتىنبىز. ەندى، مىنە، سونىڭ بەينە دالەلى تابىلدى»، دەپ جازدى دۇنيەجۇزىلىك توعىزقۇمالاق فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى، قوعام جانە مەملەكەت قايراتكەرى ءاليحان بايمەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا سۋرەتتىڭ ءتۇپنۇسقاسى مەن تۇسىرىلگەن ورنىنا قاتىستى زەرتتەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
قۇندى مۇرانى «الماتى كىتاپ» باسپاسىنىڭ پرەزيدەنتى گاۋحار سايماسايەۆاعا تاۋىپ، قازاقستان توعىزقۇمالاق فەدەراتسياسى ۆيتسە-پرەزيدەنتى، BINOM مەكتەپتەر جۇيەسىنىڭ باسشىسى شولپان قادىروۆاعا حابار بەرگەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق دراما تەاترىنىڭ 100 جىلدىعىنا وراي، الماتى مۋزەيىندە «عاسىر جاساعان ۇلت تەاترى» اتتى كورمە اشىلعان بولاتىن.
نۇربولات امانبەك