حۋسيتتەر ساۋد ارابياسىنداعى اۋەجايعا شابۋىل جاسالعانىن حابارلادى
استانا. KAZINFORM - يەمەندەگى يران قولداعان حۋسيت سودىرلار توبى ساۋد ارابياسىنداعى ابحا اۋەجايىنا زىمىران جانە درونمەن شابۋىل جاساعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى DW.
ەر-رياد زىمىرانداردى ۇستاپ العانىن حابارلادى.
يران قولداعان يەمەندەگى شيت مۇسىلمان ازشىلىعىنىڭ حۋسيت سودىرلار توبى ساۋد ارابياسىنداعى ابحا حالىقارالىق اۋەجايىنا زىمىران جانە درونمەن شابۋىل جاساعانىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى AP جانە Reuters اگەنتتىكتەرى دۇيسەنبى، 13-شىلدەدە حابارلادى.
قۇربان بولعاندار تۋرالى اقپارات جوق.
كوتەرىلىسشى قارۋلى كۇشتەردىڭ وكىلى ياحيا ساريا Telegram-داعى بەينە حابارلاماسىندا اۋە كومپانيالارىن ساۋد ارابياسىنىڭ اۋە كەڭىستىگى ارقىلى ۇشۋعا تىيىم سالىپ، ەسكەرتۋلەردى «سانا حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ قورشاۋى الىنعانعا دەيىن بايىپتى قابىلداۋ كەرەك» دەپ مالىمدەدى.
ساۋد ارابياسى زىمىرانداردى ۇستاپ العانىن حابارلادى
ەر-رياد «حۋسيت تەرروريستىك جاساقتارى وڭتۇستىك ايماققا ۇشىرعان زىمىرانداردى» ۇستاپ الدى، دەپ حابارلادى يەمەندەگى ساۋد ارابياسى باستاعان اسكەري كواليتسيانىڭ وكىلى الەۋمەتتىك جەلىلەردە.
حۋسيتتەر ساۋد ارابياسىنا جاسالعان شابۋىلدار ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى ءوز موينىنا الدى. بۇل 2022 -جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا بەيرەسمي اتىستى توقتاتۋ كۇشىنە ەنگەننەن بەرگى العاشقى شابۋىل.
ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ شۇعىل وتىرىسى
ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ جاعدايعا ارنالعان شۇعىل وتىرىسىندا شەنەۋنىكتەر كەڭىرەك ءورشۋ قاۋپىنە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى. - يەمەن مەن بۇكىل ايماق تاعى ءبىر ءورشۋ سيكلىن كوتەرە المايدى، - دەدى ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ ساياسي ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى حالەد حياري.
ول بارلىق تاراپتى ب ۇ ۇ قامقورلىعىمەن كەلىسسوزدەرگە سىندارلى قاتىسۋعا شاقىردى.
بۇعان دەيىن، 13-شىلدەدە يەمەن قورعانىس مينيسترلىگى بۇل ەلدىڭ قارۋلى كۇشتەرى «انسار اللاح» بۇلىكشىل قوزعالىسىنىڭ حۋسيتتەرىنىڭ باقىلاۋىنداعى سانا حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ ۇشۋ-قونۋ جولاعىنا سوققى بەرگەنىن مالىمدەدى. ەرەۋىل يراندىق ۇشاقتىڭ قونۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن جاسالدى، دەپ قوستى ۆەدومستۆو.
ناۋرىزدا حۋسيتتەر يزرايلگە زىمىران سوققىلارىن قايتا باستادى. وسىلايشا يراننىڭ جاعىندا اقپان ايىندا ا ق ش پەن يزرايلدىكتەر باستاعان سوعىسقا كىردى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 2026 -جىلدىڭ ساۋىرىندە يەمەندىك حۋسيتتەر ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانمەن قاقتىعىسى باستالعاننان كەيىن يزرايلگە العاش رەت زىمىرانمەن شابۋىل جاسادى.