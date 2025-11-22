حۋن بين: Silk Way Star جوباسى مادەنيەتتەردىڭ توعىسۋ الاڭىنا اينالدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي مەملەكەتتىك ءبىرىنشى ساناتتى. تانىمال كومپوزيتور، مۋزىكالىق پروديۋسەر، Silk Way Star حالىقارالىق تەلەجوباسىنىڭ تورەشىسى حۋن بين Kazinform تىلشىسىنە سۇحبات بەرىپ، جوبا تۋرالى پىكىرىمەن ءبولىستى.
حۋن بيننىڭ ايتۋىنشا، Silk Way Star جوباسى جاي عانا ءان بايقاۋى ەمەس، سونىمەن بىرگە بۇل مادەني الماسۋ، مادەني توعىسۋ الاڭى.
- بۇل جەردە حالىقتار اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك پەن تانىستىق كوبىرەك كورىنىس تاپتى. شىن مانىندە، بۇل وتە ماڭىزدى. سەبەبى ەگەر بۇل تەك ءان ايتۋ عانا بولسا، وندا بۇل وتە ءبىرجاقتى بولار ەدى. ال ەگەر وعان ۇلتتىڭ ەلەمەنتتەرى قوسىلسا، ءبىر- ءبىرىنىڭ مادەنيەتىن، ءومىر سالتىن تۇسىنسە، مەنىڭشە، بۇل الدەقايدا ماعىنالى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار، كومپوزيتور جوبانىڭ ەرەكشەلىگى تۋرالى ءوز ويىن ايتتى.
- مەنىڭشە، بۇل باعدارلاما وتە جاقسى جاسالعان جانە وتە مۇقيات ويلاستىرىلعان. ءار شىعارىلىمدا ءتۇرلى ەتنيكالىق ەلەمەنتتەر ەنگىزىلگەن - بۇل دا جوبانىڭ ەرەكشە تۇسى. ونىڭ ۇستىنە بۇكىل پروتسەستىڭ قۇرىلىمى Eurovision سياقتى، ءبىراق مەنىڭشە، بۇل ودان دا ءبىر ساتى العا شىققان. سەبەبى Eurovision - ۇلكەن ساحنادا وتەدى، ال بۇل باعدارلامادا كورەرمەنمەن ءوزارا ارەكەتتەسۋ كوبىرەك، - دەدى حۋن بين.
ايتا كەتەيىك، وسى ۋاقىتتا Jibek Joly تەلەارناسىنان ازيانىڭ العاشقى ۆوكالدىق مەگاجوباسى - Silk Way Star- دىڭ فينالدىق شوۋى ترانسلياتسياسى ءوتىپ جاتىر. جوبا كورسەتىلىمى شامامەن 1 ميلليارد ادامدى قامتيدى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، مەملەكەت باسشىسى Silk Way Star حالىقارالىق جوباسىنىڭ قاتىسۋشىلارىن قۇتتىقتادى.
مۇحتار قاليموللا ۇلى