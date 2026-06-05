قور نارىعىندا دوللار باعامى نىعايا ءتۇستى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,26 تەڭگەگە ءوسىپ، 487,44 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 485,34 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 484,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 563,00 تەڭگە، ساتۋ - 573,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,43 تەڭگە، ساتۋ - 73,61 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 486,81 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 489,25 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 564,30-568,93 تەڭگە، ال رۋبل 6,41-6,54 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 70,04 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,72 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 4-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,47 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 485,34 تەڭگە بولدى.