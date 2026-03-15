حاتامي: ا ق ش- تىڭ ءۇندى مۇحيتىندا يران كەمەسىنە جاساعان شابۋىلى جاۋاپسىز قالمايدى
استانا. KAZINFORM - يران ارمياسىنىڭ قولباسشىسى، گەنەرال- مايور امير حاتامي ا ق ش- تىڭ ءۇندى مۇحيتىندا يراندىق اسكەري- تەڭىز كەمەسىنە جاساعان شابۋىلى جاۋاپسىز قالمايتىنىن مالىمدەدى. شابۋىل سالدارىنان 104 تەڭىزشى قازا تاپقان. بۇل تۋرالى يراننىڭ يرنا اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى.
امير حاتامي ءۇندىستاندا وتكەن حالىقارالىق وقۋ- جاتتىعۋلارعا قاتىسقاننان كەيىن قارۋ- جاراقسىز كۇيدە ەلىنە قايتىپ كەلە جاتقان يران اسكەري- تەڭىز كۇشتەرىنىڭ IRIS Dena كەمەسىنە جاسالعان شابۋىلعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
حاتامي امەريكالىق سوققى سالدارىنان 104 يراندىق تەڭىزشى قازا تاپقانىن حابارلادى.
- بۇگىن ءۇندى مۇحيتىنىڭ شەكسىز كوك ايدىنى وسى سۋلاردىڭ تولقىنىمەن ۇندەسىپ، تۋعان جەرىنە دەگەن سۇيىسپەنشىلىككە تولى جۇرەكتەرى بار ۇلداردىڭ قايعىسى مەن ەرلىگىنىڭ كۋاسى بولدى. Dena كەمەسىنىڭ باتىل تەڭىزشىلەرى ونىڭ بەرىك دىڭگەكتەرىندە يراننىڭ ماقتانىش تۋىن كوتەرىپ، ەلگە قايتىپ كەلە جاتقان جولدا ادام قۇقىقتارىن جالعان قورعاۋشىلاردىڭ قورقاق وشپەندىلىگىنىڭ نىساناسىنا اينالدى، - دەدى ول.
حاتاميدىڭ ايتۋىنشا، Dena كەمەسىنىڭ تەڭىزشىلەرى تەڭ جاعدايدا وتكەن شايقاستا ەمەس، ەڭ ۇلكەن ادىلەتسىزدىكتىڭ قۇربانى بولدى.
- بۇل 104 قىزعالداقتىڭ تازا قانى جاۋاپسىز قالمايدى، - دەپ مالىمدەدى قولباسشى.
يراننىڭ IRIS Dena فرەگاتىنا ءۇندى مۇحيتىنىڭ حالىقارالىق سۋلارىندا امەريكالىق سۇڭگۋىر قايىقتان اتىلعان تورپەدا تيگەنى حابارلاندى. كەمە ءۇندىستاندا وتكەن «ميلان-2026» وقۋ- جاتتىعۋىنا قاتىسىپ، ەلگە قايتىپ كەلە جاتقان.
