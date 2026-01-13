حاسان قاسىمبايەۆتىڭ ءىسى اپپەلياتسيالىق سوتقا ءوتتى
قونايەۆ. KAZINFORM - حاسان قاسىمبايەۆ پەن قىلمىستىق ءىس بويىنشا وزگە دە سوتتالعانداردىڭ اپەللياتسيالىق شاعىمى الماتى وبلىستىق سوتىنا ءتۇستى.
سوت كابينەتى دەرەكتەرىنە قاراعاندا، ءىس ماتەريالدارى 2026-جىلعى 13-قاڭتاردا تىركەلگەن. اپەللياتسيالىق شاعىمدى قارايتىن كۇن ازىرشە بەلگىلەنبەگەن.
ەسكە سالايىق، 2025-جىلعى 11-قاراشادا تالعار اۋداندىق سوتى حاسان قاسىمبايەۆتى ادام ۇرلاۋ، دەنساۋلىققا قاساقانا اۋىر زيان كەلتىرۋ جانە قورقىتىپ، اقشا بوپسالاۋ ءىسى بويىنشا كىنالى دەپ تانىدى.
سوت وعان 12 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىندادى.
سونىمەن قاتار ءىس بويىنشا تاعى بەس ادامعا ۇكىم شىقتى.
كەيىنىرەك الماتى وبلىسى تالعار اۋداندىق سوتى حاسان قاسىمبايەۆ پەن تاعى بەس سوتتالۋشىعا قاتىستى ۇكىمنىڭ ءمان-جايىن ءتۇسىندىردى.
بۇعان دەيىن قورعاۋشىلار سوت شەشىمىمەن كەلىسپەيتىنىن ايتىپ، مىندەتتى تۇردە اپەللياتسيالىق شاعىم تۇسىرەتىنىن ايتقان ەدى.
ال 2025-جىلعى 26-قاراشادا حاسان قاسىمبايەۆتىڭ اپەللياتسيالىق شاعىم تۇسىرگەنىن جازعانبىز.