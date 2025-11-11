حاسان قاسىمبايەۆتىڭ ادۆوكاتتارى سوت ۇكىمىنە شاعىم تۇسىرمەك
قونايەۆ. KAZINFORM - حاسان قاسىمبايەۆتىڭ ادۆوكاتتارى سوت ۇكىمىمەن كەلىسپەي وتىر، ولار اپەللياتسيالىق شاعىم تۇسىرمەك.
قورعاۋشىلار ناريمان كەرۆەنوۆ پەن گۇلميرا باباجانوۆانىڭ ايتۋىنشا، قاسىمبايەۆتىڭ كىناسى دالەلدەنبەگەن، الايدا سوت ايىپتاۋ ۇكىمىن شىعارعان.
- جابىرلەنۋشىلەردىڭ ءبىرى حاسانعا ەشقانداي شاعىمى جوق ەكەنىن ايتىپ، ونى كەشىرگەنىن ايتتى. الايدا سوت مۇنى ەسكەرمەدى. ارمان ءالىموۆ ءىسى بويىنشا بۇعان دەيىن ءۇش سوت وتكەن. بۇل - ءتورتىنشى پروتسەسس. قالعان بەس ايىپتالۋشى ءوز جازاسىن وتەپ جاتىر، ال بۇل جولى ءىس قايتا قارالىپ، وعان حاساندى قوستى. تاجيەۆ ءىسى 2016 -جىلى، ءالىموۆ ءىسى 2021 -جىلى بولعان. قاسىمبايەۆ شىنىمەن كىنالى بولسا، تەرگەۋ سول كەزدە باستالۋى كەرەك ەدى عوي، - دەدى ادۆوكات گۇلميرا باباجانوۆا.
ونىڭ سوزىنشە، تەرگەۋ كەزىندە كوپتەگەن زاڭبۇزۋشىلىق بولعان، ال سوت پروتسەسىندە «بەيتاراپتىق ساقتالمادى».
- بەس كۇننەن كەيىن ۇكىمنىڭ تولىق ءماتىنىن الامىز. ۋاقىتىمىز بار، مىندەتتى تۇردە اپەللياتسيالىق شاعىم تۇسىرەمىز، - دەدى ول.
ادۆوكات ناريمان كەرۆەنوۆتىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، جابىرلەنۋشى ءارىپجان تاجيەۆكە قاتىستى ەپيزود بۇرىن قارالىپ، ءىس توقتاتىلعان، الايدا كەيىن ارحيۆتەن قايتا الىنعان.
- 2016 -جىلى تاجيەۆ ءىسى بويىنشا ءىس باسقا ادامدارعا قاتىستى بولعاندىقتان توقتاتىلعان. بىلتىر ونى ارحيۆتەن شىعارىپ، قايتا قوزعادى. سول كەزدە قىلمىستىق ىستەن 16 بەت ماتەريال جوعالىپ كەتكەن، ونىڭ ىشىندە تاجيەۆتىڭ تاتۋلاسۋ تۋرالى ارىزى مەن باپتى قايتا سارالاۋ جونىندەگى ءوتىنىشى دە بار ەدى. بۇل قۇجاتتار قازىر جوق، - دەدى ول.
كەرۆەنوۆ قورعاۋ تارابى 15 كۇن ىشىندە اپەللياتسيالىق شاعىم تۇسىرەتىنىن جانە قاجەت بولسا، كاسساتسيالىق ساتىعا دەيىن باراتىنىن ايتتى.
- قانداي نەگىزبەن كىنالى دەپ تانىلعانى ازىرشە بەلگىسىز. سۋديا ۇكىمنىڭ تەك شەشۋشى بولىگىن وقىدى. تولىق ءماتىندى العان سوڭ، سوت نەگە مۇنداي قورىتىندى شىعارعانىن تالدايمىز، - دەدى ادۆوكات.
ەسكە سالايىق، بۇگىن، 11-قاراشادا تالعار اۋداندىق سوتى حاسان قاسىمبايەۆتى ادام ۇرلاۋ، دەنساۋلىققا قاساقانا اۋىر زيان كەلتىرۋ جانە قورقىتىپ اقشا بوپسالاۋ ءىسى بويىنشا كىنالى دەپ تانىدى.
سوت وعان 12 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىندادى.
سونىمەن قاتار ءىس بويىنشا تاعى بەس ادامعا ۇكىم شىقتى.