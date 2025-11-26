حاسان قاسىمبايەۆتىڭ ادۆوكاتتارى اپەللياتسيالىق سوتقا شاعىم ءتۇسىردى
قونايەۆ. KAZINFORM - تالعاردا 12 جىلعا سوتتالعان حاسان قاسىمبايەۆتىڭ ادۆوكاتتارى سوت ۇكىمىمەن كەلىسپەي، اپەللياتسيالىق شاعىم ءتۇسىردى.
- بۇگىن ۇكىم جاريالانعان كۇننەن بەرى 15 كۇن ۋاقىت ءوتتى. كەشە ءبىز الدىن الا شاعىم بەردىك، ەندى ونى تولىقتىرامىز، ويتكەنى ۇكىم كەشە عانا قولىمىزعا ءتيدى. قۇجاتتى مۇقيات قاراپ، تالداۋىمىز كەرەك، ول 56 بەتتەن تۇرادى، - دەدى ادۆوكاتتاردىڭ ءبىرى ناريمان كەرۆەنوۆ.
بۇعان دەيىن قورعاۋشىلار سوت شەشىمىمەن كەلىسپەيتىنىن ايتىپ، مىندەتتى تۇردە اپەللياتسيالىق شاعىم تۇسىرەتىنىن ايتقان ەدى.
ەسكە سالايىق، 2025-جىلعى 11-قاراشادا تالعار اۋداندىق سوتى حاسان قاسىمبايەۆتى ادام ۇرلاۋ، دەنساۋلىققا قاساقانا اۋىر زيان كەلتىرۋ جانە قورقىتىپ اقشا بوپسالاۋ ءىسى بويىنشا كىنالى دەپ تانىدى.
سوت وعان 12 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىندادى.
سونىمەن قاتار ءىس بويىنشا تاعى بەس ادامعا ۇكىم شىقتى.
كەيىنىرەك الماتى وبلىسى تالعار اۋداندىق سوتى حاسان قاسىمبايەۆ پەن تاعى بەس سوتتالۋشىعا قاتىستى ۇكىمنىڭ ءمان-جايىن ءتۇسىندىردى.