حاسان قاسىمبايەۆقا سوت ۇكىمى شىقتى
قونايەۆ. KAZINFORM - تالعار اۋداندىق سوتىندا حاسان قاسىمبايەۆ پەن تاعى بەس سوتتالۋشىعا قاتىستى ۇكىم جاريالاندى.
حاسان قاسىمبايەۆپەن بىرگە ايىپتالۋشىلار ورىندىعىندا رۋسلان الييەۆ، ماديار قاليمجانوۆ، سايلاۋ اقجانوۆ، نۇرمۇحاممەت سۇلتانبەكوۆ، دانيار اسقاروۆ وتىر.
ولاردىڭ بارىنە قىلمىستىق كودەكستىڭ ءۇش بابى بويىنشا ايىپ تاعىلعان: ادام ۇرلاۋ، قاساقانا اۋىر جاراقات سالۋ جانە قورقىتىپ اقشا الۋ.
سوت ۇكىمىمەن حاسان قاسىمبايەۆ كىنالى دەپ تانىلىپ، وعان ورتاشا قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىندەگى قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى مەكەمەسىندە 12 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى.
ءىستىڭ ءمان-جايى
تەرگەۋ ماتەريالدارىنا سايكەس، ايىپتاۋ ەكى ەپيزود بويىنشا تاعىلعان. جابىرلەنۋشىلەر رەتىندە كاسىپكەر ءارىپجان تاجىيەۆ پەن فيتنەس-جاتتىقتىرۋشى ارمان ءالىموۆ تانىلعان.
سوتتاعى جاعداي
ءىس قوعام نازارىن اۋدارعاندىقتان، تالعار اۋداندىق سوتىنىڭ عيماراتى كۇشەيتىلگەن كۇزەتكە الىندى. سوت اۋماعىندا جانە سىرتىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كەزەكشىلىك ەتتى، سوت ماڭىنداعى قوزعالىس ۋاقىتشا شەكتەلدى.
سوت وتىرىسىنا كوپ ادام - نەگىزىنەن ايىپتالۋشىلاردىڭ تۋىستارى جينالدى. زالدا كەي ساتتەردە ايعاي-شۋ بايقالدى. كىسى قاراسى كوپ بولعاندىقتان، جۋرناليستەر پروتسەستى كورشىلەس كابينەتتەن باقىلاعان.
وتىرىس كەزىندە كەيبىر سوتتالۋشىلار بەينەجازبا جۇرگىزۋگە قارسىلىق ءبىلدىرىپ، ءتۇسىرىلىمدى توقتاتۋدى تالاپ ەتكەن. ولار كۇزەت تۇرعان كابينانىڭ اينەگىن ۇرعىلاعان.
بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى قاسىمبايەۆقا - 15 جىل، ال قالعان سوتتالۋشىلارعا 9 جىلدان 22 جىلعا دەيىنگى مەرزىم سۇراعان بولاتىن.
ەسكە سالايىق، حاسان قاسىمبايەۆ بىلتىر قاراشا ايىندا قاماۋعا الىندى.
حاسان قاسىمبايەۆقا ادام ۇرلاۋ، دەنساۋلىققا قاساقانا اۋىر زيان كەلتىرۋ جانە بوپسالاۋ فاكتىلەرى بويىنشا ايىپ تاعىلدى.
باس پروكۋراتۋرا تالعاردا ادام ۇرلاپ، ۇرىپ-سوعۋعا قاتىستى ءىستى قايتا قارادى.
الماتى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ تەرگەۋ باسقارماسى وسى جىلدىڭ 21-شىلدەسىندە ءىستى ايىپتاۋ اكتىسىمەن وبلىس پروكۋراتۋراسىنا جولداعان. ال وبلىس پروكۋراتۋراسى 29-شىلدەدە ءىس بويىنشا قۇرىلعان ايىپتاۋ اكتىسىن بەكىتىپ، ءىستى نەگىزىنەن قاراۋ ءۇشىن تالعار اۋداندىق سوتىنا جولدادى.
ءىس بويىنشا سوت پروتسەسى 20-تامىزدا باستالدى. العاشقى وتىرىستاردىڭ وزىندە-اق قورعاۋشىلار پروكۋرور نازگۇل تاۋەكەنبايدى ىستەن شەتتەتۋ تۋرالى ءوتىنىش بەرىپ، سۋديا ايناگۇل تۇقىبايەۆا بۇل ءوتىنىشتى قاناعاتتاندىرعان ەدى.
سوت وتىرىسى اشىق رەجيمدە وتكەنىمەن، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ءۇشىن ءبىرقاتار شەكتەۋ قويىلدى: جۋرناليستەر سوت وتىرىسىن كورشىلەس كابينەتتەن بەينەترانسلياتسيا ارقىلى باقىلادى.
كەشە، 10-قاراشادا حاسان قاسىمبايەۆ ءىسى بويىنشا سوتتالۋشىلار سوڭعى ءسوزىن ايتتى.