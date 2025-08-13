حاسان قاسىمبايەۆقا قاتىستى سوت وتىرىسى قاشان وتەتىنى بەلگىلى بولدى
قونايەۆ. KAZINFORM - بىرنەشە باپ بويىنشا ايىپ تاعىلعان حاسان قاسىمبايەۆتىڭ ءىسى تالعار اۋداندىق سوتىندا قارالادى.
الماتى وبلىستىق سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى العاشقى سوت وتىرىسى 20-تامىزعا تاعايىندالعانىن مالىمدەدى.
ەسكە سالايىق، الماتى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ تەرگەۋ باسقارماسى وسى جىلدىڭ 21-شىلدەسىندە ءىستى ايىپتاۋ اكتىسىمەن وبلىس پروكۋراتۋراسىنا جولداعان. ال وبلىس پروكۋراتۋراسى 29-شىلدەدە ءىس بويىنشا قۇرىلعان ايىپتاۋ اكتىسىن بەكىتىپ، ءىستى نەگىزىنەن قاراۋ ءۇشىن تالعار اۋداندىق سوتىنا جولدادى.
الماتى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، حاسان قاسىمبايەۆقا قاتىستى ادام ۇرلاۋ، دەنساۋلىققا قاساقانا اۋىر زيان كەلتىرۋ جانە بوپسالاۋ فاكتىلەرى بويىنشا تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلدى.
بىلتىر قاراشا ايىندا حاسان قاسىمبايەۆ قاماۋعا الىندى.
بۇعان دەيىن 16 جاستاعى شەرزات پولاتتىڭ ولىمىنەن كەيىن تالعارلىقتار ونى «حۋتورسكيە» توبىنىڭ باسشىسى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان ەدى. كەيىن ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى باۋىرجان الەنوۆ كاسىپكەر حاسان قاسىمبايەۆقا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
باس پروكۋراتۋرا تالعاردا ادام ۇرلاپ، ۇرىپ-سوعۋعا قاتىستى ءىستى قايتا قارادى.