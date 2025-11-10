حاسان قاسىمبايەۆقا قاتىستى سوت اياقتالۋعا جاقىن
قونايەۆ. KAZINFORM - تالعاردا حاسان قاسىمبايەۆ پەن تاعى بەس ايىپتالۋشىعا قاتىستى اتىشۋلى سوت پروتسەسى اياقتالۋعا جاقىن.
بۇگىن، 10-قاراشادا سوتتالۋشىلار سوڭعى ءسوزىن ايتۋعا ءتيىس. وسى ۋاقىتتا اۋداندىق سوت عيماراتىنىڭ الدىنا ونداعان ادام - قاسىمبايەۆتىڭ تۋىستارى، جاقىندارى مەن ونى قولداۋشىلارى جينالدى.
ولاردىڭ ايتۋىنشا، ايىپتاۋلار تەك جابىرلەنۋشىلەردىڭ تۇسىنىكتەمەلەرىنە نەگىزدەلگەن جانە وزگە ايعاقتار جەتكىلىكسىز. جينالعاندار سوتتىڭ ءادىل شەشىم شىعارۋىن تالاپ ەتىپ جاتىر.
سوت عيماراتىنىڭ الدىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مەن جەدەل جاردەم كولىگى كەزەكشىلىك ەتۋدە.
بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى حاسان قاسىمبايەۆتى 15 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى، ال وزگە سوتتالۋشىلارعا 9 جىلدان 22 جىلعا دەيىن جازا تاعايىنداۋدى سۇراعان ەدى.
ءىس بويىنشا سوت پروتسەسى 20-تامىزدا باستالدى. العاشقى وتىرىستاردىڭ وزىندە-اق قورعاۋشىلار پروكۋرور نازگۇل تاۋەكەنبايدى ىستەن شەتتەتۋ تۋرالى ءوتىنىش بەرىپ، سۋديا ايناگۇل تۇقۋبايەۆا بۇل ءوتىنىشتى قاناعاتتاندىرعان ەدى.
سوت وتىرىسى اشىق رەجيمدە ءوتىپ جاتقانىمەن، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ءۇشىن ءبىرقاتار شەكتەۋ قويىلعان: جۋرناليستەر سوت وتىرىسىن كورشىلەس كابينەتتەن بەينەترانسلياتسيا ارقىلى باقىلايدى.
حاسان قاسىمبايەۆپەن بىرگە ايىپتالۋشىلار ورىندىعىندا رۋسلان اليەۆ، ماديار قاليمجانوۆ، سايلاۋ اقجانوۆ، نۇرمۇحاممەت سۇلتانبەكوۆ، دانيار اسقاروۆ وتىر.
ولاردىڭ بارىنە قىلمىستىق كودەكستىڭ ءۇش بابى بويىنشا ايىپ تاعىلعان: ادام ۇرلاۋ، قاساقانا اۋىر جاراقات سالۋ جانە قورقىتىپ اقشا الۋ.