حاسان قاسىمبايەۆقا قاتىستى ءىس: سوت زالىنا جەدەل جاردەم شاقىرىلدى
استانا. KAZINFORM - تالعاردا حاسان قاسىمبايەۆقا قاتىستى قىلمىستىق ءىس بويىنشا سوت ءوتىپ جاتىر. وتىرىس بارىسىندا ايىپتالۋشىلاردىڭ بىرىنە مەديتسينالىق كومەك قاجەت بولدى.
بۇل جايت تۇستەن كەيىن، ايىپتالۋشى رۋسلان اليەۆتەن جاۋاپ الۋ الدىندا بولعان. جاۋاپ بەرۋ كەزىندە ونىڭ ءتىسى اۋىرعان. سوتتا 15 مينۋتتىق ءۇزىلىس جاريالاندى. ءبىراق ول ايىپتالۋشىنىڭ جاعدايى ناشارلاعاندىقتان ۇزاققا سوزىلعان. سوت زالىنا جەدەل جاردەم بريگاداسىن شاقىرۋعا تۋرا كەلگەن.
دارىگەرلەر رۋسلان اليەۆتى تەكسەرىپ، وعان العاشقى كومەك كورسەتكەن. وسىدان كەيىن ول جەدەل جاردەم كولىگىنە جەتكىزىلدى.
حاسان قاسىمبايەۆ تۋرالى نە بەلگىلى؟
حاسان قاسىمبايەۆتىڭ ەسىمى تالعارداعى شەرزات بولاتتىڭ ولىمىنە قاتىستى ىستەن كەيىن جيى ايتىلا باستادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن حاسان قاسىمبايەۆ 2021-جىلى ەرەجەسىز جەكپە-جەك جاتتىقتىرۋشىسىن ۇرلاپ، سوققىعا جىقتى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەنى حابارلاندى.
ءۇش جىل بۇرىن بولعان قىلمىس ۆيدەوعا ءتۇسىپ قالعان. جازبادا جابىرلەنۋشى، ياعني ەرەجەسىز جەكپە-جەك جاتتىقتىرۋشىسى ارمان ءالىموۆ ەكەنى جازىلعان. ونىڭ تۋىستارىنىڭ سوزىنشە، ەر ادام الدىمەن «ۆيكتوريا» شاعىن ماركەتىنىڭ جانىندا سوققى جەپ، ارتىنشا ەس-ءتۇسسىز كۇيدە كەڭدالا اۋىلىنداعى كانال جاقتان تابىلعان. سودان كەيىن ەر ادام اۋىر جاعدايدا اۋرۋحاناعا تۇسكەن.
حاسان قاسىمبايەۆ 2024-جىلى 2-قاراشادا ۇستالدى. كەيىن ەكى ايعا قاماۋعا الىندى.
2025-جىلى 21-ساۋىردە حاسان قاسىمبايەۆقا قاتىستى ءىستى تەرگەۋ اياقتالدى.
2025-جىلى 29-شىلدەدە حاسان قاسىمبايەۆتىڭ ءىسى سوتقا جولداندى.
جۋىردا سوت باستالدى. سوتتا پروكۋرور ەرلان قۇلانبايەۆ ادام ۇرلاۋ، دەنساۋلىققا قاساقانا اۋىر زيان كەلتىرۋ (جابىرلەنۋشى - ەرەجەسىز جەكپە-جەك جاتتىقتىرۋشىسى ارمان ءالىموۆ) جانە بوپسالاۋ (جابىرلەنۋشى - ءارىپجان تاجيەۆ) ىستەرى بويىنشا ەگجەي-تەگجەيلى ايىپتاۋ اكتىسىن وقىدى.