حاسان قاسىمبايەۆ سوتتا توسىن مالىمدەمە جاسادى
استانا. قازاقپارات – 10-قاراشادا تالعار اۋدانى سوتىندا ايىپتالۋشى حاسان قاسىمبايەۆ سوڭعى ءسوزىن ايتتى.
ءمان-جايى
حاسان قاسىمبايەۆقا ءۇش باپ بويىنشا ايىپ تاعىلعان: ادام ۇرلاۋ، قاساقانا اۋىر جاراقات سالۋ جانە بوپسالاۋ. ونىمەن قاتار تاعى بەس ادام ايىپتالۋشىلار قاتارىندا. ىستە ەكى جابىرلەنۋشى بار، ولار – م م ا فايتەرى ءارى جاتتىقتىرۋشى ارمان ءالىموۆ جانە كاسىپكەر ءارىپجان تاجيەۆ.
حاسان قاسىمبايەۆ 2024-جىلى 2-قاراشادا ۇستالعان بولاتىن.
حاسان قاسىمبايەۆتىڭ سوتتاعى ءسوزى
حاسان قاسىمبايەۆ بۇل ءىس تەك جابىرلەنۋشىنىڭ سوزىنە نەگىزدەلگەنىن ايتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، تەرگەۋ مەن سوت بارىسىندا قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكستىڭ كوپتەگەن نورماسى بۇزىلعان.
«بۇل ءىستى كوپشىلىكتى تىنىشتاندىرۋ ءۇشىن قولدان جاسادى. كىنالى ادامدى كورسەتۋ كەرەك بولدى، سول رولگە مەنى تاڭدادى. كىنامدى دالەلدەيتىن بىردە-ءبىر ايعاق جوق. بارلىعى تەك جابىرلەنۋشى ءالىموۆتىڭ سوزىنە نەگىزدەلگەن، ول ەسىرتكىگە تاۋەلدى جانە بۇرىن سوتتالعان»، - دەدى قاسىمبايەۆ.
سونداي-اق، ول ءوزىن شەرزات بولات ءىسى توڭىرەگىندەگى رەزونانس پەن «ءالىموۆتىڭ جالعان ايعاقتارى» ءۇشىن سوتتاپ جاتقانىن ايتتى.
«مەنى شەرزات بولات ءىسى توڭىرەگىندەگى رەزونانس ءۇشىن، قوعامدى تىنىشتاندىرۋ ماقساتىندا سوتتاپ جاتىر. تاعى ءبىر سەبەبى - ءالىموۆتىڭ جالعان سوزدەرى. ەشقانداي دالەل جوق. مەن قۇداي مەن زاڭ الدىندا تازامىن. ۇيدە مەنى وتباسىم مەن بالالارىم كۇتىپ وتىر. سوتتان ءادىل شەشىم شىعارىپ، مەنى قىلمىس قۇرامى بولماۋىنا بايلانىستى اقتاۋىن سۇرايمىن»، - دەدى ول.
حاسان قاسىمبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، جابىرلەنۋشى ءالىموۆ ونى «حۋتور» ۇيىمداسقان قىلمىستىق توبىنىڭ باسشىسى دەپ جالعان اقپارات تاراتقان.