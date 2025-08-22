حاسان قاسىمبايەۆ ءىسى: فيتنەس-جاتتىقتىرۋشى ءوزىن قالاي ۇرلاپ كەتىپ، ۇرىپ-سوققانىن ايتىپ بەردى
قوناەۆ. قازاقپارات – 22-تامىزدا تالعار اۋداندىق سوتىندا 2021-جىلى ۇرلانىپ، كەيىن سوققىعا جىعىلعان جابىرلەنۋشى ارمان ءالىموۆ جاۋاپ بەردى.
سپورتشى ارمان ءالىموۆ سوت وتىرىسىندا بەرگەن جاۋابىندا حاسان قاسىمبايەۆتى 2016-جىلدان بەرى تانيتىنىن ايتتى.
- 2020-جىلى ەڭبەكشىقازاق اۋدانىندا اتىس بولدى. سول كەزدە ماديار قالىمجانوۆ زارداپ شەكتى. وسى وقيعادان كەيىن ماعان تۇرمەدەن ەرجان قاسىمبايەۆ حابارلاستى. ول - حاساننىڭ اعاسى. ول مەنەن وسى اتىسقا قاتىسىم بار-جوعىن، ادامدارىمدى جىبەرگەن-جىبەرمەگەنىمدى سۇرادى. مەن «جوق» دەپ جاۋاپ بەردىم، تەك تانىستارىم بولعانىن ايتتىم، - دەدى ول.
2021-جىلى ارمان ءالىموۆتىڭ تانىسىن سوققىعا جىعىپ كەتكەن. ول اۋرۋحانادا ونى بارىپ كورگەننەن كەيىن ىزىنەن اڭدۋ باستالعان.
- دوسىم، سپورتشى جىگىت ءوزىن قاسىمبايەۆتىڭ ادامدارى ۇرعانىن ايتتى. وسىدان كەيىن ءۇيىمنىڭ جانىندا ءبىر كولىكتىڭ ۇنەمى تورۋىلداپ تۇرعانىن بايقادىم. بۇل شامامەن ەكى اپتاداي جالعاستى، ءبىراق ول كەزدە مەنى اڭدىپ جۇرگەنىن بىلمەگەن ەدىم. بالالارعا كەرمە جاساپ جاتقاندا رۋسلان ءالىموۆتى كورىپ، سول كەزدە مەنى اڭدىپ جۇرگەنىن ءتۇسىندىم، - دەدى جابىرلەنۋشى.
ءالىموۆ وزىنە جاسالعان شابۋىلدىڭ قالاي بولعانىن دا ايتىپ بەردى.
- دۇكەننىڭ جانىندا سوتتالۋشىلاردىڭ بەسەۋى جابىلدى. دايىن تۇرعان كولىك بولدى. ماديار امانداستى دا، دەرەۋ قولىمنان ۇستاپ الدى. بىرەۋى اياعىمنان ۇستاپ، اۋدارىپ ءتۇسىردى. قولمەن سوققى جاساعانىن عانا كوردىم. ەسىمنەن تانىپ قالدىم. ويانعاندا كولىكتىڭ ارتقى ورىندىعىندا وتىر ەكەنمىن. رۋسلان اياعىمنان ۇستاپ تۇردى، ماديار دەنەمدى، ال اقتانوۆ باسىمدى ۇستاپ وتىردى. ولار مەنى تالعاردىڭ سىرتىنداعى دالاعا الىپ كەتتى. كەش ءتۇسىپ قالعان. دالاعا شىعارىپ الىپ، سۇراق قويىپ، تەرگەي باستادى. سۇلتانبەكوۆ پەن اسقاروۆ مەنى بيتامەن ۇردى، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەش ءتۇسىپ، سايلاۋ تەرگەپ، قاشان ۇرۋ كەرەگىن ايتىپ وتىرعان.
- ماديار قالىمجانوۆ ۇستىندەگى فۋتبولكاسىن شەشىپ، وق تيگەن جارالارىن كورسەتىپ، جىلاپ، مۇگەدەك بولىپ قالعانىن ايتتى. ولار اتىس جايلى بىلگىسى كەلدى، مەنى ايىپتاي باستادى. اقتانوۆتىڭ قاسىمبايەۆقا قوڭىراۋ شالىپ، «ءارى قاراي نە ىستەيمىز؟» دەپ سۇراعانىن انىق ەستىدىم. رۋسلان مەنى ۆيدەوعا ءتۇسىرىپ تۇردى، باسقالارى ازاپتادى. كەيىن قاسىمبايەۆ «مەنى كۇتىڭدەر» دەدى. قاراڭعى تۇسكەندە ول كەلدى، ءبىراق كولىكتەن تۇسپەدى. ول: «جەتەدى، كەتتىك، اشكەرە بولدىق، قىزمەتكەرلەر كەلە جاتىر» دەدى. ولار تەز كولىكتەرىنە وتىرىپ كەتتى. تەلەفونىم بولدى، تانىس تاكسي جۇرگىزۋشىسىنە حابارلاستىم، ول كەلىپ الىپ كەتتى، - دەدى ءالىموۆ.
ەسكە سالايىق، حاسان قاسىمبايەۆ بىلتىر قاراشادا قاماۋعا الىندى.
باس پروكۋراتۋرا تالعاردا ادام ۇرلاپ، ۇرىپ-سوعۋعا قاتىستى ءىستى قايتا قارادى.
حاسان قاسىمبايەۆقا ادام ۇرلاۋ، دەنساۋلىققا قاساقانا اۋىر زيان كەلتىرۋ جانە بوپسالاۋ فاكتىلەرى بويىنشا ايىپ تاعىلىپ وتىر.
سوت باستالعاننان كەيىن ايىپتالۋشىلاردىڭ ادۆوكاتتارى پروكۋروردى اۋىستىرۋدى ءوتىندى.
سۋديا ايناگۇل تۇقىبايەۆا بۇل ءوتىنىشتى قاناعاتتاندىرىپ، مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى زالدان شىقتى.
حاسان قاسىمبايەۆپەن بىرگە كىمدەرگە ايىپ تاعىلعانى بەلگىلى بولدى.
بۇگىن، 22-تامىزدا پروكۋرور ايىپتاۋ اكتىسىن وقىپ بەردى.
حاسان قاسىمبايەۆتىڭ ءوزى تاعىلعان ايىپتاردى مويىندامادى.