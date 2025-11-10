حاسان قاسىمبايەۆ ءىسى بويىنشا سوتتالۋشىلار سوڭعى ءسوزىن ايتتى
قونايەۆ. KAZINFORM - تالعاردا حاسان قاسىمبايەۆ پەن تاعى بەس سوتتالۋشىعا قاتىستى اتىشۋلى ءىس بويىنشا سوت پروتسەسى جالعاسىپ جاتىر.
كەزەكتى وتىرىستا سوتتالۋشىلار سوڭعى ءسوزىن ايتتى.
اۋەلى رۋسلان اليەۆ سويلەدى. ول «بۇزاقىلىق» بابى بويىنشا ءوز كىناسىن مويىندايتىنىن جانە سوتتان ءادىل شەشىم شىعارۋدى سۇرادى.
ماديار قاليمجانوۆ تا «بۇزاقىلىق» بابى بويىنشا تاعىلعان ايىپپەن كەلىسىپ، باسقا ەپيزودتاردى جوققا شىعاردى. ول جابىرلەنۋشىنىڭ اناسىنان كەشىرىم سۇراپ، سوتتى ادىلدىككە ۇندەدى. قاليمجانوۆتىڭ سوزىنشە، «كىناسىز ادامدار زارداپ شەكپەۋى كەرەك».
حاسان قاسىمبايەۆ تا سوڭعى ءسوزىن ايتتى. ول ءسوزىن «ءوزىمدى اقتاۋ ءۇشىن ەمەس، ادىلدىك ءۇشىن ايتىپ تۇرمىن» دەپ باستادى. ونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، قىلمىستىق ءىس قولدان جاسالعان جانە تەك جابىرلەنۋشىلەردىڭ ايعاقتارىنا نەگىزدەلگەن.
- بۇل ءىس شەرزات پولاتتى ولىمىنەن پايدا بولدى. قوعامدى تىنىشتاندىرۋ ءۇشىن ءبىر «كىنالى» كەرەك بولدى، سول ادام ەتىپ مەنى تاڭدادى. الايدا شىندىق جەڭۋى كەرەك. دالەلسىز ادامدى ايىپتاۋ - تەك ماعان ەمەس، مەنىڭ وتباسىما دا جاسالعان ادىلەتسىزدىك، - دەدى ول.
قاسىمبايەۆ تەرگەۋ بارىسىنداعى زاڭ بۇزۋعا جوعارى ورگانداردىڭ نەگە كوز جۇمىپ وتىرعانىنا تاڭدانىس ءبىلدىردى.
- مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى مەنىڭ قۇقىعىمنىڭ بۇزىلعانىن، ءىستىڭ شيكى ەكەنىن بىلە تۇرا، 15 جىل باس بوستاندىعىمنان ايىرۋدى سۇرادى. بۇل - ادىلەتسىز ءارى زاڭعا قايشى. ءبىز قۇقىقتىق مەملەكەتتە ءومىر ءسۇرىپ جاتىرمىز، مۇنداي باسسىزدىق بولماۋى كەرەك، - دەدى سوتتالۋشى.
ول بۇعان دەيىن ەشقاشان قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلماعانىن، كامەلەتكە تولماعان بالالارى بارىن جانە ءومىر بويى زاڭعا باعىنعان ازامات بولعانىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار حاسان قاسىمبايەۆ ءوز سوزىندە جابىرلەنۋشى فيتنەس-جاتتىقتىرۋشى ارمان ءالىموۆتى جالعان اقپارات تاراتتى دەپ ايىپتاپ، ونىڭ ءوزىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، ءالىموۆ زاڭسىز ىستەرمەن اينالىسقان، بۇعان قوسا، قوعامدى اداستىرىپ وتىر.
قاسىمبايەۆ ەكىنشى جابىرلەنۋشى، كاسىپكەر ءارىپجان تاجيەۆتىڭ وزىنە تاعىلعان ايىپتاۋدان باس تارتقانىن ايتتى. ونىڭ ويىنشا، بۇل جاعداي ءوزىنىڭ كىناسىز ەكەنىن كورسەتەدى.
- نەلىكتەن بۇل ادامدار جاۋاپقا تارتىلمايدى؟ ماعان شەرزات پولات ىسىنەن كەيىن «قوعامدى تىنىشتاندىرۋ ءۇشىن» جالعان ايىپ تاعىپ، كىنالى ەتتى. ادىلدىك قايدا؟ جابىرلەنۋشىلەردىڭ سوزدەرى دالەلمەن راستالۋعا ءتيىس ەدى، ءبىراق ولاي بولمادى. مەن تەرگەۋ يزولياتورىندا ءبىر جىلدان استام ۋاقىتتان بەرى وتىرمىن. وسى ۋاقىت ىشىندە وتباسىم قاتتى قينالدى. بالالارىم مەنى كۇتىپ وتىر، ولارعا مەنىڭ قولداۋىم كەرەك. ءبىر جالعان كۋالىك ءۇشىن ادامنىڭ تاعدىرىن تالقانداۋعا بولا ما؟ - دەدى ول.
سونداي-اق، قاسىمبايەۆ ارمان ءالىموۆتىڭ ءوزىن «حۋتور» دەپ اتالاتىن قىلمىستىق توپتىڭ باسشىسى دەپ جالعان ايىپتاعانىن ايتتى. ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، ءى ءى م مۇنداي توپتىڭ جوق ەكەنىن رەسمي تۇردە مالىمدەگەن.
- سوتتان مەنىڭ جانە وتباسىمنىڭ ءومىرىن تالقان ەتپەۋدى سۇرايمىن. قۇداي مەن زاڭ الدىندا اقپىن. سوت ءادىل شەشىم شىعارادى دەپ سەنەمىن، سوڭعى ءۇمىتىم - سىزدە. مەنى اقتاۋىڭىزدى سۇرايمىن، - دەدى حاسان قاسىمبايەۆ.
سايلاۋ اقتانوۆ، نۇرمۇحاممەت سۇلتانبەكوۆ جانە دانيار اسقاروۆ ب ا ق الدىندا سويلەۋدەن باس تارتتى. جۋرناليستەردى زالدان شىعارىپ، باسقا بولمەگە كىرگىزگەننەن كەيىن سوتتالۋشىلار ءوز كىناسىن مويىندامايتىنىن جانە تاعىلعان ايىپتاردىڭ نەگىزسىز ەكەنىن مالىمدەدى.
ايىپتالۋشىلاردىڭ ءبىرى جابىرلەنۋشى ارمان ءالىموۆتى جالعان كۋالىك بەردى دەپ ايىپتاپ، ونىڭ ءوزى دە ەسىرتكى تاراتۋعا قاتىسى بار بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
ولار ءسوز سوڭىندا سوتتىڭ ءادىل شەشىم شىعاراتىنىنا ءۇمىت ارتاتىنىن ايتتى.
سوت القاسى بارلىق ايىپتالۋشى سويلەپ بولعان سوڭ كەڭەسۋ بولمەسىنە كەتتى. حاسان قاسىمبايەۆ پەن وزگە دە سوتتالۋشىلارعا قاتىستى ۇكىم 11-قاراشا كۇنى ساعات 10:00-دە جاريالاناتىن بولدى.
بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى حاسان قاسىمبايەۆتى 15 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى، ال وزگە سوتتالۋشىلارعا 9 جىلدان 22 جىلعا دەيىن جازا تاعايىنداۋدى سۇراعان ەدى.
ءىس بويىنشا سوت پروتسەسى 20-تامىزدا باستالدى. العاشقى وتىرىستاردىڭ وزىندە-اق قورعاۋشىلار پروكۋرور نازگۇل تاۋەكەنبايدى ىستەن شەتتەتۋ تۋرالى ءوتىنىش بەرىپ، سۋديا ايناگۇل تۇقۋبايەۆا بۇل ءوتىنىشتى قاناعاتتاندىرعان ەدى.
سوت وتىرىسى اشىق رەجيمدە ءوتىپ جاتقانىمەن، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ءۇشىن ءبىرقاتار شەكتەۋ قويىلعان: جۋرناليستەر سوت وتىرىسىن كورشىلەس كابينەتتەن بەينەترانسلياتسيا ارقىلى باقىلايدى.
حاسان قاسىمبايەۆپەن بىرگە ايىپتالۋشىلار ورىندىعىندا رۋسلان اليەۆ، ماديار قاليمجانوۆ، سايلاۋ اقجانوۆ، نۇرمۇحاممەت سۇلتانبەكوۆ، دانيار اسقاروۆ وتىر.
ولاردىڭ بارىنە قىلمىستىق كودەكستىڭ ءۇش بابى بويىنشا ايىپ تاعىلعان: ادام ۇرلاۋ، قاساقانا اۋىر جاراقات سالۋ جانە قورقىتىپ اقشا الۋ.
اۆتور
مەيىرمان لەس