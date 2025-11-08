حاربين بيىل مەيماندارىن ءۇش الىپ مۇز قالاشىعىمەن قارسى الادى
بەيجىڭ. KAZINFORM - بيىلعى قىستا حاربين قوناقتارىن ءارقايسىسىنىڭ اۋماعى 1 ميلليون شارشى مەتردەن اساتىن ءۇش الىپ مۇزدان جاسالعان تۋريستىك ايماقتا قارسى الادى، دەپ جازدى شينحۋا.
بيىلعى قىستا حاربين قالاسى قوناقتار مەن قىسقى تۋريزم جانكۇيەرلەرىنە جاڭا توسىنسىي ازىرلەپ وتىر - ولاردى ءارقايسىسىنىڭ اۋدانى 1 ميلليون شارشى مەتردەن اساتىن ءۇش ءىرى مۇز قالاشىعى كۇتىپ تۇر. بۇل تۋرالى حەيلۋڭجياڭ پروۆينسياسى حالىق ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى سەيسەنبى كۇنى وتكەن بريفينگتە حابارلادى.
حاربين قالاسىنىڭ مادەنيەت، راديو، تەلەديدار جانە تۋريزم باسقارماسىنىڭ باسشىسى ۋاڭ حۋنسين chinanews.com.cn پورتالىنا بەرگەن جاۋابىندا نەگىزگى نازار «مۇز بەن قاردىڭ ۇلكەن الەمى» ساياباعىنا اۋدارىلىپ وتىرعانىن ايتتى. بۇل - مۇز بەن قار تاقىرىبىنا ارنالعان الەمدەگى ەڭ ءىرى ساياباقتاردىڭ ءبىرى.
بيىل ونىڭ اۋماعى 1 ميلليوننان 1,2 ميلليون شارشى مەترگە دەيىن ۇلعايىپ، مۇندا زاماناۋي تەحنولوگيالار ەلەمەنتتەرى، بالالارعا ارنالعان شىعارماشىلىق جوبالار، ەرەكشە ساۋلەتتىك ستيلدەگى نىساندار، ءىرى دەكوراتيۆتى ينستاللياتسيالار مەن ويىن-ساۋىق اتتراكتسيوندارى شوعىرلاناتىن بولادى.
ەكىنشى باستى كورىكتى ورىن - تايانداو (كۇن ارالى) ارالىنداعى حالىقارالىق قار مۇسىندەرى كورمەسى. ونىڭ تاريحى 1988 -جىلدان باستاۋ الادى. بيىلعى ماۋسىمدا كورمە اۋماعى 1,5 ميلليون شارشى مەترگە دەيىن كەڭەيتىلىپ، پايدالانىلعان قار كولەمى 120 مىڭ تەكشە مەترگە جەتپەك.
مۇندا كەلۋشىلەر 260-تان استام كەرەمەت قار مۇسىندەرىن تاماشالاپ قانا قويماي، قار ۇستىندە ويناپ جۇرگەن الىپ پاندالاردى، ەركىن جۇرگەن پينگۆيندەر مەن «ورمان پاتشاسى» جولبارىستاردى كورە الادى. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، مۇنىڭ بارلىعى ادام مەن تابيعاتتىڭ ۇيلەسىمىن بەينەلەۋگە باعىتتالعان.
قىسقى بەلسەندى دەمالىستى سۇيەتىندەر ءۇشىن ءۇشىنشى ايماق - سۋنحۋاجياڭ (سۋنگاري) وزەنىندەگى «مۇز جانە قار كارناۆالى». ونىڭ اۋماعى 1,45 ميلليون شارشى مەترگە دەيىن كەڭەيتىلگەن. مۇز قاتقان وزەن بەتىندە 60 تان استام ويىن-ساۋىق جوباسى ۇيىمداستىرىلادى: قار ۇستىمەن دريفتينگ، سنوۋكارت پەن سنەگوحودتا ءجۇرۋ، اۋە جاستىعى بار قايىقپەن سىرعاناۋ جانە تاعى باسقالار. وزەننىڭ ەكى جاعالاۋىندا بيىك قاردان جاسالعان الىپ قار ادامى مۇسىندەرى ورناتىلادى.
سونىمەن قاتار، بيىلعى قىستا قالا اۋماعىندا 20 دان استام شاڭعى بازاسى اشىلىپ، تۋريستەرگە قىزمەت كورسەتۋ ينفراقۇرىلىمى جاڭعىرتىلادى.
ايتا كەتەيىك، حاربيننىڭ قىسقى ماۋسىمى ءداستۇرلى تۇردە رەسەيلىك تۋريستەر اراسىندا ەرەكشە تانىمال.
ستاتيستيكالىق مالىمەتتەرگە سۇيەنسەك، 2024- 2025 -جىلعى قىسقى ماۋسىمدا حاربين 135 ميلليون تۋريست قابىلداعان، ولاردىڭ شامامەن 6,3 پايىزى شەتەلدىك، ال سولاردىڭ باسىم بولىگى - رەسەي ازاماتتارى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، قىتايدىڭ قىركۇيەك ايىنان باستاپ رەسەي ازاماتتارىنا ەنگىزگەن ۆيزاسىز رەجيمى ارقاسىندا بيىل حاربينگە كەلەتىن رەسەيلىك تۋريستەر سانى بۇدان دا ارتا تۇسپەك.
ەسكە سالا كەتەيىك، جىل باسىندا IX قىسقى ازيا ويىندارى حاربيندە ءوتتى.