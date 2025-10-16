22:22, 16 - قازان 2025 | GMT +5
«حان-ءتاڭىرى» كلۋبىنىڭ شابۋىلشىسى كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - «حان-ءتاڭىرى» كلۋبىنىڭ شابۋىلشىسى دياس تولەۋ كوز جۇمدى. بۇل تۋرالى ق ف ف باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسى «حان-ءتاڭىرى» كلۋبىنىڭ شابۋىلشىسى دياس تولەۋدىڭ مەزگىلسىز دۇنيەدەن وتكەنىن قايعىرىپ قابىل الدى. جاستىعىنا قاراماستان، فۋتبولعا دەگەن ىنتاسى مەن تالانتى ارقىلى كوزگە تۇسكەن دياستىڭ ومىردەن ەرتە كەتۋى ورنى تولماس قازا. بۇل اۋىر ساتتە ونىڭ وتباسىنىڭ، جاقىندارىنىڭ جانە كومانداسىنىڭ قايعىسىنا ورتاقتاسامىز. ق ف ف دياستىڭ اتا-اناسىنا، تۋىستارىنا جانە بارشا جاقىندارىنا شىن جۇرەكتەن قايعىرىپ كوڭىل ايتادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك اقتوبەلىك جاس فۋتبولشى كوز جۇمعان ەدى. 15 جاستاعى فۋتبولشى ارون مۇسا «اقتوبە U-16» كومانداسىنىڭ قورعاۋشىسى بولعان.