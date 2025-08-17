حامزات چيمايەۆ UFC چەمپيونى اتاندى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تىڭ يللينويس شتاتىنداعى چيكاگو قالاسىندا UFC 319 تۋرنيرىنىڭ باستى جەكپە-جەگىندە ب ا ءا وكىلى حامزات چيمايەۆ (14-0) پەن و ا ر سپورتشىسى دريكۋس ديۋ پلەسسي (23-2) شەبەرلىك بايقاستى.
وڭتۇستىك افريكالىق فايتەر ورتا سالماقتاعى UFC چەمپيونى اتاعىن جەڭىپ العان. الداعى جەكپە-جەكتە بەلبەۋىن قورعاۋىنا مۇمكىندىك بار ەدى.
جەكپە-جەك 5-راۋندقا جوسپارلانعان. ءبىراق بەلگىلەنگەن ۋاقىتىنان ەرتە اياقتالدى. تورەشىلەردىڭ ءبىراۋىزدان شەشىمىمەن جەكپە-جەك حامزات چيمايەۆتىڭ پايداسىنا اياقتالدى (50-44، 50-44، 50-44).
وسىلايشا حامزات 15-جەڭىسىنە قول جەتكىزىپ، بەلبەۋدى جەڭىپ الدى. ايتا كەتەيىك، ول سپورتتىق مانسابىندا ءۇش رەت قانا جەڭىلگەن.
چيمايەۆ العاش رەت UFC بەلبەۋىنىڭ يەگەرى بولدى. دريكۋس دۋ پلەسسي ءوز كەزەگىندە بەلبەۋدى ءۇشىنشى رەت قورعاپ، ول ارەكەتى ءساتسىز اياقتالدى.
وكىنىشكە قاراي، The Ultimate Fighter فينالدىق شوۋى اياسىندا قازاقستاندىق ءالىبي ىدىرىس امەريكالىق فايتەر دجوزەف مورالەسكە (12-2) ەسە جىبەردى.
بۇعان دەيىن وتانداسىمىزدىڭ چيكاگودا UFC كەلىسىمشارتى ءۇشىن جەكپە-جەك وتكىزەتىنىن حابارلاعان ەدىك.