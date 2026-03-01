حامەنەيدىڭ قازاسىنان كەيىن يراندى ۋاقىتشا كىم باسقارادى
استانا. KAZINFORM - موحامماد موحبەردىڭ مالىمدەۋىنشە، ريەۆوليۋتسيا جەتەكشىسى قازا بولعاننان كەيىنگى وتپەلى كەزەڭدە ەل باسقارۋ جاۋاپكەرشىلىگىن پرەزيدەنت، سوت بيلىگىنىڭ باسشىسى جانە قامقورشىلار كەڭەسىنىڭ فاكيحتەرىنىڭ ءبىرى ءوز موينىنا الادى.
بۇل تۋرالى IRNA جازدى.
IRNA اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەلدىڭ جوعارعى جەتەكشىسى قازا بولعاننان كەيىن يراندى ۋاقىتشا پرەزيدەنت ماسۋد پەزەشكيان، سوت بيلىگىنىڭ باسشىسى جانە كونستيتۋتسيا ساقشىلارى كەڭەسىنىڭ ءبىر مۇشەسى باسقارادى. بۇل تۋرالى ءبىرىنشى ۆيتسە-پرەزيدەنت موحامماد موحبەرگە سىلتەمە جاساپ حابارلانادى.
يراننىڭ جوعارعى جەتەكشىسى، اياتوللا ءالي حامەنەي 28-اقپاندا تاڭەرتەڭ ا ق ش پەن يزرايلدىڭ تەگەرانعا بىرلەسكەن اۋە سوققىسى ناتيجەسىندە قازا بولدى. ونىڭ ءولىمى يران تاراپىنان رەسمي تۇردە راستالدى.
بۇعان دەيىن IRNA قازا بولعان حامەنەني كەڭەسشىسى - يران قورعانىس كەڭەسىنىڭ حاتشىسى ءالي شامحاني مەن يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسىنىڭ قولباسشىسى موحامماد پاكپۋردىڭ دە اجال قۇشقانىن رەسمي تۇردە راستادى.