حاماس يزرايلگە كەپىلگە الىنعان ءتورت ادامنىڭ دەنەسىن تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - جوسپاردا اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمى اياسىندا 28 ادامنىڭ دەنەسىن بەرۋ قاراستىرىلعان، دەپ حابارلايدى BBC.
حاماس وكىلدەرى كەيبىر مايىتتەردى الۋ قيىنعا سوعاتىنىن، ويتكەنى كەپىلگە الىنعاندار گازا سەكتورىنىڭ ءارتۇرلى ايماقتارىندا ءتۇرلى توپتاردىڭ قولىندا بولىپ قايتىس بولعانىن مالىمدەدى.
بۇدان باسقا، سودىرلار كەيبىر ادامداردىڭ دەنەلەرى سوعىس كەزىندە قيراعان عيماراتتار ۇيىندىلەرى استىندا قالۋى مۇمكىن ەكەنىن، ولاردى الىپ شىعۋ ءۇشىن اۋىر تەحنيكا قاجەت دەپ مالىمدەدى.
يزرايل قورعانىس كۇشتەرى (ساحال) قازا بولعان كەپىلگە الىنعانداردىڭ دەنەلەرى سالىنعان ءتورت تابىتتىڭ اسكەري قىزمەتكەرلەردىڭ بىرگە ەرىپ جۇرۋىمەن يزرايل شەكاراسىنان وتكەنىن جانە سايكەستەندىرۋ جۇرگىزىلەتىن سوت مەديتسينا ينستيتۋتىنا جەتكىزىلگەنىن حابارلادى. مارقۇمداردىڭ وتباسىلارىمەن بىرگە ساحال وكىلدەرى ەرىپ ءجۇر.
Times of Israel جازۋىنشا، حاماس سارسەنبى كۇنى كەپىلگە الىنعان تاعى ءتورت ادامنىڭ دەنەسىن قايتاراتىنىن مالىمدەدى.
مايىتتەر يزرايل پالەستينا توبىنان ولگەن ادامداردىڭ سۇيەكتەرىن تاپسىرۋ جونىندەگى مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋدى تالاپ ەتىپ، رافاح شەكارا بەكەتىن جابىق كۇيدە ۇستايتىنىن جانە گازاعا گۋمانيتارلىق كومەك جەتكىزىلىمىن ازايتاتىنىن جاريالاعاننان كەيىن قايتارىلدى. بۇعان دەيىن يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ قالعان كەپىلگە الىنعاندار تۋرالى حاباردى «بىرنەشە ساعاتتىڭ ىشىندە» كۇتەتىنىن مالىمدەگەن.
- جاقىندا بىرنەشە ساعات ىشىندە تاعى بىرنەشە قازا بولعان كەپىلگە الىنعانداردىڭ قايتارىلۋى تۋرالى حابار الامىز. ءبىراق ءبىز ولاردىڭ بارلىعىن قايتارماقپىز، - دەدى نەتانياحۋ دۇيسەنبى كۇنى بوساتىلعان تۇتقىندار جاتقان اۋرۋحاناعا بارعان كەزدە.
بۇعان دەيىن اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تا حاماس-تان بارلىق ولگەن يزرايلدىك كەپىلگە الىنعانداردىڭ مايىتتەرىن قايتارۋدى تالاپ ەتىپ، ونىڭ گازاداعى بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ كەلەسى كەزەڭى باستالعانىن مالىمدەگەن.
- بارلىق 20 تۇتقىن ورالدى جانە كۇتىلگەندەي وزدەرىن جاقسى سەزىنىپ ءجۇر. مويىنىمىزدان ۇلكەن جۇك ءتۇستى، ءبىراق جۇمىس ءالى اياقتالعان جوق. قازا بولعاندار ۋادە ەتىلگەندەي قايتارىلمادى. ەكىنشى كەزەڭ ءدال قازىر باستالادى! - دەپ جازدى ترامپ مىسىردا بەيبىت جولمەن رەتتەۋ تۋرالى دەكلاراتسياعا قول قويىلعان كۇننىڭ ەرتەڭىنە ءوزىنىڭ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
كەشە مىسىردىڭ شارم-ەل-شەيح قالاسىندا قول قويىلعان اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمىنىڭ ەگجەي-تەگجەيى بەلگىسىز بولىپ قالىپ وتىر. ترامپتىڭ بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ ءبىرىنشى فازاسى نەگىزىنەن يزرايلدىك كەپىلگە الىنعاندار مەن پالەستينالىق تۇتقىنداردى ايىرباستاۋعا، سونداي-اق گازادان اسكەردى ءىشىنارا شىعارۋعا باعىتتالعان.
ۆۆس جازۋىنشا، كەلىسىمنىڭ كەلەسى كەزەڭدەرى بويىنشا كەلىسسوز بارىسىندا ءبىرقاتار داۋلى ماسەلەلەر تۋىنداۋى مۇمكىن، سونىڭ ىشىندە حاماس- تى قارۋىن تاستاۋعا شاقىرۋ - توپ بۇل مۇمكىندىكتى قابىلداماي وتىر.
سەيسەنبى كۇنى ترامپ اق ۇيدە ەگەر سودىرلار بۇنى ءوز ەركىمەن جاساۋدان باس تارتسا، حاماس-تى قارۋسىزداندىرۋعا ۋادە بەرىپ، قاجەت بولعان جاعدايدا بۇل ماقساتقا كۇشپەن جەتۋگە بولاتىنىن قوسىپ ءوتتى.
- ەگەر ولار قارۋىن تاستاماسا، ءبىز ولاردى قارۋسىزداندىرامىز. جانە بۇل تەز جانە مۇمكىن كۇش قولدانۋ ارقىلى بولادى، - دەپ مالىمدەدى امەريكالىق كوشباسشى اق ۇيدە ارگەنتينا پرەزيدەنتى حاۆەر ميلەيمەن كەزدەسۋى كەزىندە.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن مىسىر، قاتار مەن تۇركيا باسشىلارى گازادا اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمدەردى بەكىتەتىن قۇجاتقا قول قويدى. قول قويۋ ءراسىمى قىزىل تەڭىز جاعالاۋىندا مىسىردىڭ كۋرورتتى شارم-ەش-شەيح قالاسىندا 13-قازان كۇنى باستالعان «بەيبىتشىلىك - 2025» حالىقارالىق سامميتىنىڭ اياسىندا ءوتتى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا