حاماس گازا قالاسىندا رەپرەسسيا جۇرگىزدى: 32 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - گازا قالاسىندا حاماس ۇيىمىنىڭ جۇرگىزگەن وپەراتسياسى سالدارىنان 32 ادام قازا تاپتى. قۇربانداردىڭ بارلىعى - ۇيىمنىڭ باسەكەلەس كلانىنىڭ وكىلدەرى. يزرايلمەن جاسالعان اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمىنە قاراماستان، وڭىردەگى احۋال كۇردەلى كۇيىندە قالىپ وتىر. سوڭعى 10 كۇندە كوپتەگەن قاقتىعىستار تىركەلگەن، دەپ حابارلايدى Euronews.
كەمىندە 32 ادام گازا قالاسىندا حاماس جۇرگىزگەن ءبىر اپتالىق رەپرەسسيالىق شارالار كەزىندە مەرت بولدى. ۇيىم ولاردى «قاۋىپتى توپ» دەپ اتاعان. بۇل وقيعا يزرايل مەن يسلامدىق قوزعالىس اراسىنداعى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم كۇشىنە ەنگەننەن بىرنەشە كۇن وتكەن سوڭ ورىن الدى.
حاماس باسشىلىعى بۇل اسكەري قيمىلداردىڭ ناقتى نىسانىن اتاماعانىمەن، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى مەن كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، ۇيىم شامامەن 2000 جاۋىنگەرىن دوعمۋش كلانىنا قارسى باعىتتاعان. بۇل كلان - حاماس-تىڭ ايماقتاعى باستى قارسىلاستارىنىڭ ءبىرى سانالادى. شابۋىلشىلار ونداعان ادامدى قاماۋعا الىپ، جارالاعان.
وپەراتسيالار بارىسىندا حاماس التى جاۋىنگەرىنەن ايىرىلعانى تۋرالى حابارلاندى، الايدا بۇل مالىمەتتەردى راستاۋ مۇمكىن بولماي وتىر.
ءبىتىم جاسالعان ساتتەن باستاپ حاماس باقىلاۋىنداعى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ايماق بويىنشا 7 مىڭعا جۋىق ساربازىن ورنالاستىرعان. ۇيىم وكىلدەرى مۇنى «تارتىپسىزدىكتەردىڭ الدىن الۋ جانە بيلىك ۆاكۋۋمىن بولدىرماۋ شاراسى» دەپ تۇسىندىرەدى.
Euronews حابارلاۋىنشا، يزرايل بولاشاق كەلىسىمدەر اياسىندا حاماس-تى قارۋسىزداندىرىپ، تاراتۋعا نيەتتى. ال ۇيىم سوڭعى كۇندەرى ءوز قارسىلاستارى مەن اشىق قارسى شىعۋشىلارعا قارىمتا شارالار جاساپ، بيلىكتە قالۋدىڭ امالىن قاراستىرۋدا.
ايتا كەتەيىك، حاماس قىزىل كرەست ۇيىمىنا يزرايلدىك كەپىلگە الىنعانداردىڭ ەكىنشى توبىن تاپسىردى.