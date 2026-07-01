حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى «حالىقتىڭ سيفرلىق كەڭسەلەرى» بولىپ وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - ەلدەگى مەملەكەتتىك باسقارۋدى سيفرلىق ترانسفورماتسيالاۋ جۇمىستارى جۇيەلى جۇرگىزىلىپ كەلەدى جانە وعان جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارى كەڭىنەن ەنگىزىلۋدە. بۇل تۋرالى پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ايتىپ بەردى.
- ۇلتتىق جاساندى ينتەللەكت پلاتفورماسى AI- اگەنتتەردى ازىرلەۋ، اۋدارما جاساۋ، حاتتامالاۋ جانە قىزمەتتىك حات- حابارلاردى دايىنداۋ ءۇشىن پايدالانىلۋدا. e-Otinish AI جۇيەسىندە ازاماتتاردىڭ 2 ميلليوننان استام ءوتىنىشى ج ي كومەگىمەن وڭدەلدى. ءبىرىڭعاي QazTech پلاتفورماسى تولىق ىسكە قوسىلدى. جىل باسىنان بەرى پلاتفورمادان تىس جاڭا اقپاراتتىق جۇيەلەردى ازىرلەۋگە موراتوري ەنگىزىلدى. 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ورتالىق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ نەگىزگى اقپاراتتىق جۇيەلەرىنىڭ بارلىعىن پلاتفورماعا كوشىرۋ جوسپارلانعان، - دەدى ج. ماديەۆ ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.
سونىمەن بىرگە، ەلىمىز eGov جانە eGov Business جاڭا بۋىنىن دامىتىپ، AI-اسسيستەنتتەر جانە پرواكتيۆتى مەملەكەتتىك قىزمەتتەر مودەلىنە كوشىپ جاتىر.
- حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى حالىقتىڭ سيفرلىق كەڭسەلەرى بولىپ جاڭعىرتىلادى. حالىق پەن مەملەكەتتىڭ ءبىرىڭعاي كوممۋنيكاتسيا كانالى رەتىندە AITU ۇلتتىق ەكوجۇيەسى دامىتىلىپ كەلەدى. ال e-Parliament پلاتفورماسىنىڭ سىناق نۇسقاسى ىسكە قوسىلدى. ءبىر پالاتالى قۇرىلتايدىڭ جاڭا مودەلىنە بەيىمدەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە، - دەدى سالا ءمينيسترى.
جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى ىشكى پروتسەستەردى جۇيەلى AI- ترانسفورماتسيالاۋعا العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ كوشۋدە. 151 بيزنەس-پروتسەسس رەينجينيرينگتەن ءوتتى. مينيسترلىكتىڭ 300 قىزمەتكەرى ج ي داعدىلارى بويىنشا وقىتۋدان ءوتتى.
- مينيسترلىكتىڭ 180 نەن استام قىزمەتكەرى vibe coding بويىنشا وقۋدان ءوتتى. بۇل كۇندەلىكتى قايتالاناتىن مىندەتتەردى وڭتايلاندىرۋعا جانە تالدامالىق ءارى انىقتامالىق ماتەريالداردى دايىنداۋدى جەدەلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ج. ماديەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەندى. جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋم ناتيجەسىندە قابىلدانعان تاريحي قۇجات مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن، قوعامنىڭ دامۋ باعىتىن تۇبەگەيلى وزگەرتپەك.
پرەزيدەنت قازاقستاندىقتاردى جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ كۇشىنە ەنۋىمەن قۇتتىقتادى.
سونداي-اق پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ بارلىق مەملەكەتتىك جانە قوعامدىق ينستيتۋتتى تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ باستالعانىن ايتقان ەدى.