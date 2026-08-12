حالىقارالىق ىزدەۋدەگى ۇلان بايبولوۆ كورەيادان قازاقستانعا جەتكىزىلدى
استانا. KAZINFORM - قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى ينتەرپول قولداۋىمەن بۇعاندەيىن حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالانعان ۇلان مۇحتار ۇلى بايبولوۆتى كورەيا رەسپۋبليكاسىنان قازاقستانعا قايتاردى.
تەرگەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، ۇ. م. بايبولوۆ سالىقتار مەنبيۋدجەتكە تولەنەتىن باسقا دا مىندەتتى تولەمدەردى جۇيەلى تۇردە تولەۋدەن جالتارۋمەن اينالىسقان ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتىڭ مۇشەسى بولعان.
- قىلمىستىق ارەكەت مىناداي جولمەن جۇزەگە اسىرىلعان: كاسىپورىندار ساتىپ الىنىپ، جالعان باسشىلاردىڭ اتىنا قايتا تىركەلگەن، ولاردىڭ بانك شوتتارى ارقىلى قارجى وپەراتسيالارى جۇرگىزىلگەن، سالىق ەسەپتىلىگىنە كورىنەۋ بۇرمالانعان مالىمەتتەر ەنگىزىلىپ، كەيىن قاراجات قولما- قول اقشاعا اينالدىرىلعان، - دەپ حابارلادى اگەنتتىكتەن.
وسى تاسىلدە پايدالانىلعان كاسىپورىنداردىڭ ءبىرى «سفەرا» ج ش س. 2014-جىلى ۇ. م. بايبولوۆ اتالعان سەرىكتەستىك ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالعان.
- ناتيجەسىندە توپ مۇشەلەرى سەرىكتەستىكتىڭ ەسەپ ايىرىسۋ شوتتارىنان 2,5 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجاتتى قولما-قول اقشاعا اينالدىرعان. بۇدان بولەك، قوسىمشا ەسەپتەلگەن سالىق كولەمى 1 ميلليارد تەڭگەدەن اسقان،- دەلىنگەن حابارلامادا.
سوت كۇدىكتىگە قاتىستى قاماۋدا ۇستاۋ تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋشاراسىن سانكتسيالادى. تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر. قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتىلمەيدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 19-بابىنىڭ 1-تارماعىنا جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 19-بابىنىڭ ءبىرىنشى بولىگىنە سايكەس، ادامنىڭ قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساعانى ءۇشىن كىنالى ەكەنى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن سوت ۇكىمىمەن انىقتالعانعا دەيىن ول كىناسىز دەپ ەسەپتەلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋراتۋراسى مەن قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى قازاقستاننىڭ ۆەتنام سوتسياليستىك رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگىنىڭ قولداۋىمەن قۇمار ويىندارىن جارنامالاعان كۇدىكتى قايسار قامزانى ەكستراديتسيالاعان بولاتىن.