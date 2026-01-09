حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتى قىسقى وليمپيادادا رەسەي تۋىن پايدالانۋعا شەكتەۋ قويدى
استانا. KAZINFORM – حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتى (ح و ك) 2026-جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارى كەزىندە رەسەيدىڭ ۇلتتىق سيمۆوليكاسىن پايدالانۋعا تىيىم سالۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
بۇل تىيىم تەك رەسەيگە عانا ەمەس، وليمپياداعا تەك بەيتاراپ مارتەبەدە قاتىسۋعا رۇقسات ەتىلگەن بارلىق ەلدەرگە قاتىستى بولىپ وتىر. ماسەلە «تۋر دە سكي» جارىسى كەزىندە تريبۋنالاردا رەسەي تۋىنىڭ پايدا بولۋىمەن بايلانىستى بولىپ وتىر.
4-قاڭتار كۇنى رەسەيلىك شاڭعىشى ساۆەلي كوروستەليەۆ «تۋر دە سكي» تۋرنيرىندەگى ماسس-ستارتتا ءتورتىنشى ورىن العان بولاتىن. مارەگە جەتكەننەن كەيىنگى ماراپاتتاۋ ءراسىمى كەزىندە جانكۇيەرلەر اراسىنان رەسەي تۋى بايقالعان ەدى. كەيىن سپورتشى تۋدى ماراپاتتاۋ راسىمىنەن سوڭ كورگەنىن راستاعان.
قازىرگى ۋاقىتتا رەسەيلىك سپورتشىلار وليمپياداعا بەيتاراپ مارتەبەدە ءبىرقاتار سپورت ءتۇرى بويىنشا قاتىسۋعا مۇمكىندىك الىپ وتىر. ولاردىڭ قاتارىندا شورت-ترەك، مانەرلەپ سىرعاناۋ، شاڭعى جارىسى، كونكيمەن جۇگىرۋ، سكي-الپينيزم جانە شانا سپورتى بار. دەگەنمەن ءار سپورت ءتۇرى بويىنشا قاتىسۋشىلار سانى قاتاڭ شەكتەلگەن جانە جەكە تالاپتار قويىلماق.
قىسقى وليمپيادا ويىندارى 6-22-اقپان كۇندەرى ارالىعىندا يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا وتەدى.