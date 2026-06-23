حالىقارالىق فۋتبول فەدەراتسياسى سەنىم ارتقان التى ايەل تورەشى كىم؟
استانا. KAZINFORM - ميلليونداعان جانكۇيەردىڭ نازارىن وزىنە اۋداراتىن الەم چەمپيوناتىندا ءاربىر شەشىمنىڭ سالماعى اۋىر. الاڭداعى ءبىر ىسقىرىق، ءبىر ەسكەرتۋ نەمەسە ءبىر پەنالتي ماتچ تاعدىرىن وزگەرتىپ جىبەرۋى مۇمكىن. سوندىقتان FIFA بۇل تۋرنيرگە ەڭ تاجىريبەلى تورەشىلەردى عانا ىرىكتەيدى.
بيىلعى الەم چەمپيوناتىندا سول سەنىمگە يە بولعانداردىڭ اراسىندا التى ايەل اربيتر دە بار. ولار فۋتبولداعى قالىپتاسقان ستەرەوتيپتەردى بۇزىپ قانا قويماي، كاسىبيلىك پەن بىلىكتىلىكتىڭ جىنىسقا تاۋەلدى ەمەس ەكەنىن دالەلدەپ كەلەدى. ەرلەر اراسىنداعى باستى فۋتبول دوداسىندا قىزمەت ەتەتىن بۇل مامانداردىڭ ءارقايسىسى ءوز ەلىندە جانە حالىقارالىق دەڭگەيدە تاريح جازىپ ۇلگەرگەن تۇلعالار.
توري پەنسو - امەريكالىق فۋتبول تاريحىنداعى ماڭىزدى ەسىم
39 جاستاعى امەريكالىق توري پەنسو الەم چەمپيوناتىندا چەحيا مەن وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى كەزدەسۋگە باس تورەشى بولىپ تاعايىندالىپ، تاريحقا ەندى. بۇل ماتچتا وعان كەترين نەسبيتت پەن برۋك مەيو كومەكتەستى. پەنسو ەڭبەك جولىن ماركەتينگ سالاسىندا باستاعان. ول Coca-Cola مەن Red Bull سەكىلدى حالىقارالىق كومپانيالاردا جۇمىس ىستەگەن. كەيىن كاسىبي قىزمەتىن تۇبەگەيلى وزگەرتىپ، فۋتبول تورەشىلىگىنە بەت بۇردى.
2023 -جىلعى ايەلدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىن باسقارعان تاجىريبەلى مامان ەرلەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا باس تورەشى قىزمەتىن اتقارعان العاشقى امەريكالىق ايەلدەردىڭ بىرىنە اينالدى. ءوزىنىڭ ءبىر سۇحباتىندا ول:
75 مىڭ جانكۇيەردىڭ الدىندا جۇمىس ىستەۋ - ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك. كەيبىر قوعامداردا ايەل ادامنىڭ جەتەكشىلىك ءرولىن قابىلداۋ ءالى دە وڭاي ەمەس. سوندىقتان ماعان ارتىلعان سەنىمنىڭ سالماعىن جاقسى تۇسىنەمىن، - دەگەن ەدى.
كاتيا گارسيا - مەكسيكا فۋتبولىنداعى تاريحي جەتىستىك
33 جاستاعى كاتيا يتسەل گارسيا دا الەم چەمپيوناتىنىڭ تاريحىنا ءوز ەسىمىن جازدى. ول ەرلەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا ماتچقا تورەلىك ەتكەن العاشقى مەكسيكالىق ايەل بولدى. FIFA تورەشىسى مارتەبەسىن 2019 -جىلى العان گارسيا ايەلدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا، سونداي-اق 2024 -جىلعى پاريج وليمپياداسىندا قىزمەت كورسەتتى. سوڭعى جىلدارى حالىقارالىق ساراپشىلار ونى الەمدەگى ۇزدىك تورەشىلەر قاتارىنا قوسىپ ءجۇر.
بۇل تەك مەنىڭ عانا ەمەس، ماعان دەيىن جول اشقان كوپتەگەن ايەل تورەشىلەردىڭ جەڭىسى، - دەگەن گارسيا بۇل جەتىستىكتى بۇكىل ايەل اربيترلەر قاۋىمىنىڭ ورتاق تابىسى دەپ باعالايدى.
عىلىمنان فۋتبول الاڭىنا كەلگەن كەترين نەسبيتت
كەترين نەسبيتتتىڭ ءومىر جولى كوپشىلىككە قىزىق كورىنۋى مۇمكىن. ول كاسىبي تورەشى عانا ەمەس، حيميا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى. پيتتسبۋرگ ۋنيۆەرسيتەتىندە عىلىمي دارەجە الىپ، جوعارى وقۋ ورنىندا ساباق بەرگەن نەسبيتت كەيىن تورەشىلىكتى نەگىزگى كاسىبىنە اينالدىردى. 2022 -جىلى ەرلەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا قىزمەت اتقارعان العاشقى امەريكالىق ايەل قوسالقى تورەشى اتانسا، بيىل تاعى دا مۋنديال ماتچتارىنا تاعايىندالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، عىلىم مەن تورەشىلىكتىڭ ۇقساس تۇستارى كوپ.
ەكى سالادا دا سىنعا توتەپ بەرىپ، قيىندىقتاردان كەيىن تەز قالپىنا كەلۋدى ۇيرەنۋ قاجەت، - دەيدى ول.
برۋك مەيونىڭ بالا كۇنگى ارمانى جۇزەگە استى
برۋك مەيو فۋتبول ويناۋدى ءتورت جاسىندا باستاعان. ال 13 جاسىندا العاشقى ماتچتارىنا تورەلىك ەتىپ كورگەن. كەيىن باپكەرلىك ليتسەنزيا الىپ، جاتتىقتىرۋشىلىقپەن دە اينالىسقانىمەن، كاسىبي جولىن تورەشىلىكپەن بايلانىستىردى. 2018 -جىلدان بەرى FIFA حالىقارالىق تورەشىلەر تىزىمىندە بار.
2023 -جىلى توري پەنسو جانە كەترين نەسبيتتپەن بىرگە ايەلدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا جۇمىس ىستەپ، امەريكالىق تولىق ايەلدەر بريگاداسىنىڭ تاريحتاعى العاشقى جەتىستىكتەرىنىڭ بىرىنە ۇلەس قوستى. فۋتبولدان تىس ۋاقىتتا مەيو مەكتەپ ءمۇعالىمى رەتىندە دە ەڭبەك ەتەدى.
ساندرا راميرەس - حيرۋرگيادان حالىقارالىق فۋتبولعا دەيىن
مەكسيكالىق ساندرا راميرەس كاسىبي تورەشىلىك مانسابىن 2010 -جىلى باستاعان. وسى ۋاقىت ىشىندە ول ەل ىشىندەگى بىرنەشە كاسىبي ليگادا جانە حالىقارالىق جارىستاردا جۇمىس ىستەدى. 2023 -جىلعى ايەلدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتى مەن 2024 -جىلعى پاريج وليمپياداسىندا قىزمەت كورسەتكەن تاجىريبەلى ءاربيتردىڭ تاعى ءبىر ەرەكشەلىگى بار. ول فۋتبولعا تولىق كەلگەنگە دەيىن جاق-بەت حيرۋرگياسى سالاسىندا جۇمىس ىستەگەن.
بيىل راميرەس پەن كاتيا گارسيا الەم چەمپيوناتىندا قىزمەت ەتكەن العاشقى مەكسيكالىق ايەل تورەشىلەر رەتىندە تاريحقا ەندى.
VAR بولمەسىندەگى تاتيانا گۋسمان
نيكاراگۋالىق تاتيانا گۋسمان الەم چەمپيوناتىندا VAR تورەشىسى رەتىندە جۇمىس ىستەدى. فۋتبولعا دەيىن ول قورشاعان ورتا ساپاسىن باقىلاۋ جانە ينفراقۇرىلىم سالاسىندا ەڭبەك ەتكەن. كەيىن تورەشىلىككە اۋىسىپ، 2018 -جىلى نيكاراگۋا چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا قىزمەت ەتكەن العاشقى ايەل رەتىندە تانىلدى.
2023 -جىلى الەم چەمپيوناتىندا جۇمىس ىستەگەن العاشقى نيكاراگۋالىق تورەشى اتانعان گۋسمان بۇگىندە وڭىردەگى ەڭ تاجىريبەلى VAR ماماندارىنىڭ ءبىرى سانالادى.
ايەل تورەشىلەردىڭ فۋتبولداعى ءرولى ارتىپ كەلەدى
ايەل تورەشىلەردىڭ سانى ازىرگە از بولعانىمەن، ولاردىڭ الەمدىك فۋتبولداعى ىقپالى ارتىپ كەلەدى. ءبىر كەزدەرى ەرلەر فۋتبولىندا ايەل ءاربيتردى كورۋ سيرەك جاعداي سانالسا، بۇگىندە ولار الەم چەمپيوناتى سياقتى ەڭ بەدەلدى جارىستاردا جۇمىس ىستەپ ءجۇر.
2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا قىزمەت ەتكەن التى ايەل تورەشى - وسى وزگەرىستىڭ ايقىن كورىنىسى. ولار كاسىبي فۋتبولدا تورەشىنىڭ جىنىسى ەمەس، ءبىلىمى، تاجىريبەسى جانە بىلىكتىلىگى ماڭىزدى ەكەنىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەدى.
el.kz