حالىقارالىق سەرىكتەستىك بولسا، تەڭىزگە شىعاتىن جولدىڭ جوقتىعى كەدەرگى ەمەس - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنسياسىندا سويلەگەن سوزىندە وسىلاي دەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت سوزىندە قازاقستاننىڭ سەرىكتەستەرمەن بىرگە ايماقتاعى ءوزارا بايلانىستى نىعايتۋ، سيفرلىق ترانسفورماتسيانى ىلگەرىلەتۋ جانە ۇزاق مەرزىمدى ءارى ورنىقتى وسىمگە ىقپال ەتۋدى كوزدەيتىن ەلەۋلى شارالار قابىلداپ جاتقانىن جەتكىزدى.
- ءبىز ورتا ءدالىز جانە «سولتۇستىك - وڭتۇستىك» باعدارى بويىنداعى كولىك جولدارى مەن ترانزيت ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا باسا ءمان بەرەمىز. تۇپكى ماقساتىمىز - تەمىر جولدىڭ، اۆتوكولىك جولدارىنىڭ، سونداي-اق اۆياتسيا مەن لوگيستيكا ورتالىقتارىنىڭ ءبىرتۇتاس جەلىسىن قۇرۋ. بۇل قازاقستاننىڭ ەۋرازيالىق ترانزيت حابى رەتىندەگى پوزيتسياسىن نىعايتادى. قازىرگى كەزدە ازيا مەن ەۋروپا اراسىنداعى قۇرلىق ارقىلى تاسىمالداناتىن جۇكتىڭ 85 پايىزعا جۋىعى ەلىمىز ارقىلى وتەدى. ءبىز سونداي-اق سيفرلاندىرۋعا ينۆەستيسيا قۇيىپ جاتىرمىز. استانا قالاسىندا AlemAI جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى قۇرىلدى. جۋىردا سۋپەركومپيۋتەر ىسكە قوسىلدى. عىلىمي ىنتىماقتاستىققا ءاردايىم اشىقپىز. سەرىكتەستەرىمىزدى قاتارىمىزعا قوسىلۋعا شاقىرامىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى وڭىرلىك كۇن ءتارتىبى جونىندە پىكىر ءبىلدىرىپ، ەلدەردىڭ مۇمكىندىگى گەوگرافيامەن شەكتەلمەيتىنىن ورتالىق ازيا تاجىريبەسى كورسەتىپ وتىرعانىن ايتتى.
- قازىر تەڭىزگە شىعار جولىمىز بولماعانىمەن، كەلەشەكتە امالىن تابامىز. ياعني قۇرلىق ارقىلى بايلانىس ورناتۋدىڭ ماڭىزى ارتا تۇسەدى. ءبىزدىڭ ءوڭىردىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى ورنىقتى. ساياسي ەرىك- جىگەر، ستراتەگيالىق ينۆەستيسيا مەن حالىقارالىق سەرىكتەستىك بولسا، تەڭىزگە شىعاتىن جولدىڭ جوقتىعى كەدەرگى ەمەس، كەرىسىنشە، وسىمگە ىنتالاندىرادى. ورتالىق ازيا ءوزارا ءتيىمدى ىقپالداستىق قانات جايعان ايماققا اينالعانىنا كۋا بولىپ وتىرمىز. ءوڭىردىڭ ساۋدا، ينۆەستيسيا، كولىك، بايلانىس جانە رەسۋرستاردى ورنىقتى باسقارۋ سالالارىندا دامۋ الەۋەتى جوعارى. ەكى كۇن بۇرىن قازاقستان مەن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى اراسىندا ورتالىق ازيا مەن اۋعانستانعا ارنالعان ورنىقتى دامۋ ماقساتتارى جونىندەگى وڭىرلىك ورتالىعىن قۇرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى. ونىڭ شتاب-پاتەرى الماتىدا ورنالاسقان. بۇل تۇتاس ايماق ءۇشىن ماڭىزدى جەتىستىك ءارى اۆازا باعدارلاماسىنىڭ يگى ماقساتتارىنا تولىق ساي كەلەدى. قازاقستاننىڭ وسى باستاماسىن قولداعانى ءۇشىن ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنا جانە ورتالىق ازياداعى سەرىكتەستەرىمىزگە تاعى دا ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ءسوزىن قورىتىندىلاي كەلە، قازاقستاننىڭ تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەر توبىنىڭ ماقساتتارى مەن قاعيداتتارىنا بەيىل ەكەنىن راستادى.
- تەڭىز قاتىناسى جوق دامۋشى ەلدەردىڭ جاھاندىق كۇن تارتىبىنەن تىس قالماۋىن حالىقارالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋ ارقىلى عانا قامتاماسىز ەتە الامىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.