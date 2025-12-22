حالىقارالىق ساراپشى قازاقستاننىڭ سۋ سالاسىن سيفرلاندىرۋداعى جۇمىسىن جوعارى باعالادى
استانا. KAZINFORM - ب ۇ ۇ دامۋ باعدارلاماسىنىڭ سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ جونىندەگى حالىقارالىق كەڭەسشىسى حيۋبەرت لور قازاقستاننىڭ سۋ سالاسىن تسيفرلاندىرۋ باعىتىنداعى جۇمىسىن جوعارى باعالادى. ساراپشى، اسىرەسە، ەلىمىزدە سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋدى جاڭعىرتۋ قارقىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- مۇندا كورىپ وتىرعان ۇدەرىستەردى گەرمانيامەن جانە جالپى ەۋروپامەن تىكەلەي سالىستىراتىن بولساق، ەۋروپادا مۇنداي جۇمىستار ەكى ەسە كوپ ۋاقىت الادى. بىرىنشىدەن، بۇل - زاڭنامالىق راسىمدەرگە بايلانىستى. دەگەنمەن، ادەتتە، بارلىق قاتىسۋشى اراسىنداعى ۇيلەستىرۋ جانە كەلىسىم پروتسەسى الدەقايدا ۇزاققا سوزىلادى. قازاقستاننىڭ سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋعا سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە قانشالىقتى ىنتالى ەكەنى مەنى تاڭعالدىردى ءارى ەرەكشە اسەر قالدىردى. بۇل ءۇشىن قولايلى ورتا قالىپتاسقان. سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى، مينيستر، ۆيتسە-مينيسترلەر مەن دەپارتامەنتتەر ءبىر باعىتتا جۇمىس ىستەپ، ورتاق ماقساتتاردى كوزدەپ وتىر، - دەدى ب ۇ ۇ دامۋ باعدارلاماسىنىڭ سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ جونىندەگى حالىقارالىق كەڭەسشىسى.
قازىرگى تاڭدا قازاقستاندا سۋ رەسۋرستارىنىڭ ۇلتتىق اقپاراتتىق جۇيەسى ازىرلەنىپ جاتىر. سونىمەن قاتار سۋارمالى سۋدى جەتكىزۋ بويىنشا ەلەكتروندى كەلىسىمشارتتار جاساۋ جۇيەسى پيلوتتىق رەجيمدە سىناقتان وتكىزىلىپ، وزەن اعىسىن مودەلدەۋ جانە بولجاۋ جۇيەلەرىنىڭ قامتۋ اياسى كەڭەيتىلىپ جاتىر.