حالىقارالىق ساراپشى: ءۇندىستان-قىتاي شەكاراسىنداعى تۇراقتىلىق جاھاندىق ماڭىزعا يە
استانا. قازاقپارات - 15- قازان كۇنى ⅡAstana Think Tank Forum-2025 حالىقارالىق فورۋمىنىڭ پانەلدىك سەسسياسىندا ءسوز سويلەگەن ءۇندىستانداعى عالامدىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ پرەزيدەنتى اشوك سادجانحار ءۇندىستان مەن قىتاي شەكاراسىنداعى تۇراقتىلىق جاھاندىق ەكونوميكاعا اسەر ەتەتىن ماڭىزعا يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
فورۋمنىڭ «قيىلىستاعى كوپپوليارلىق: بولىنگەن الەمدەگى جاھاندىق باسقارۋ جۇيەسىن رەفورمالاۋ» اتتى پانەلدىك سەسسياسى بارىسىندا ساراپشىلار وڭىرگە، جاھاندىق گەوساياسي احۋالعا قاتىستى تۇيتكىلدەردى تالقىلادى.
ماسەلەن ءۇندىستانداعى عالامدىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ پرەزيدەنتى اشوك سادجانحار قىتاي مەن ءۇندىستان اراسىنداعى كەيبىر شەكارالىق تۇيتكىلدەرگە جانە ونى رەتتەۋ باعىتىنداعى قولعا الىنىپ جاتقان شارالارعا توقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، حالقى كوپ ەكى الىپ ەل اراسىنداعى شەكارا مارتەبەسى ءالى تولىق ايقىندالماپتى.
- قىتاي - الەمدەگى ەكىنشى ءىرى ەكونوميكا سانالادى. ءۇندىستان بۇگىندە الەمدەگى ءتورتىنشى ءىرى ەكونوميكا دەڭگەيىنە جەتتى. جاقىن ۋاقىتتا ول دا الەمدەگى ەكىنشى ءىرى ەكونوميكاعا اينالۋعا شاق تۇر. وسى ەكى ەل اراسىنداعى شەكارا ۇزىندىعى 3500 شاقىرىمدى قۇرايدى. بۇل شەكارانىڭ مارتەبەسى تولىق ايقىندالماعان. قازىر قىتاي تاراپىمەن وسى ماسەلە بويىنشا كەلىسسوزدەر ءجۇرىپ جاتىر، - دەيدى ساراپشى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءۇندىستان مەن قىتاي ءۇشىن، سونداي- اق بۇكىل ءوڭىر مەن الەم ءۇشىن ەكى ەل اراسىنداعى قاتىناستاردىڭ قالىپتى، بەيبىت، بولجامدى جانە تۇراقتى بولۋى اسا ماڭىزدى.
- 2000 -جىلى كەيبىر اۋماقتار ءۇندىستانعا تيەسىلى دەپ تانىلىپ، سول جاعداي شيەلەنىسكە سەبەپ بولعان ەدى. الايدا بۇگىندە نەگىزگى ماقسات - سول كەزدەگى جاعدايدى قالپىنا كەلتىرىپ، قارىم- قاتىناستى تۇراقتاندىرۋ بولىپ وتىر. ءقازىر ءدال وسى باعىتتا ناقتى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ كەلەدى، - دەيدى اشوك سادجانحار.
ول ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا قاتىناستارى دا قالىپقا كەلتىرىلىپ جاتقانىن جەتكىزدى.
ايتا كەتسەك، بۇعان دەيىن قىتاي مەملەكەتتىك كەڭەسى جانىنداعى دامۋ زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ ەۋروپا جانە ازيانىڭ الەۋمەتتىك دامۋى ينستيتۋتى عىلىمي كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى لي يۋنتسيۋان ⅡAstana Think Tank Forum-2025 حالىقارالىق فورۋمدا ءسوز سويلەپ، «قىرعي- قاباق سوعىستان» كەيىنگى الەمدىك قۇرىلىمنىڭ ترانسفورماتسياسىن تالداعانىن جازعانبىز.