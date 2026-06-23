حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋ يدەياسى تايلاندتا ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تايلاند كورولدىگىندەگى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ب ۇ ۇ ازيا جانە تىنىق مۇحيتىنا ارنالعان ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك كوميسسياسى (ب ۇ ۇ ا ز ت م ە ا ك) جانىنداعى تۇراقتى وكىلى مارعۇلان بايمۇحان تايلاند كورولدىگى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حالىقارالىق ۇيىمدار دەپارتامەنتىنىڭ باس ديرەكتورى پينسۋدا دجايانامامەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى س ءى م ءمالىم ەتتى.
تاراپتار كوپجاقتى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىن، سونداي-اق ب ۇ ۇ جانە باسقا دا حالىقارالىق ۇيىمدار شەڭبەرىندەگى ءوزارا ءىس-قيمىلدى تالقىلادى.
تۇراقتى دامۋ، سۋ قاۋىپسىزدىگى، ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى جانە كليماتتىڭ وزگەرۋىنە بەيىمدەلۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
م. بايمۇحان تاي تاراپىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ب ۇ ۇ اياسىندا حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋ جونىندەگى باستاماسى تۋرالى حاباردار ەتتى. اتالعان باستاما سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق پەن ۇيلەستىرۋدى نىعايتۋعا باعىتتالعانى اتاپ ءوتىلدى.
- كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار قازاقستان مەن تايلاند اراسىنداعى قاتىناستاردىڭ دايەكتى دامۋىن جانە ەكى ەلدىڭ سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆولارى اراسىنداعى سىندارلى ءوزارا ءىس-قيمىلدى راستادى. قازاقستان ەلشىسى تايلاند سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنە 2026 -جىلعى مامىردا وتكەن قازاقستان- تايلاند بيزنەس-فورۋمىن ۇيىمداستىرۋعا كورسەتكەن قولداۋى، سونداي-اق ب ۇ ۇ ا ز ت م ە ا ك الاڭىنداعى قازاقستاندىق دەلەگاتسيالارعا جاردەم كورسەتكەنى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار ەكىجاقتى جانە كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ بارلىق باعىتى بويىنشا ديالوگتى جالعاستىرۋعا دايىن ەكەندىكتەرىن راستادى.