حالىقارالىق رەيتينگ قازاقستانداعى ەڭ قىمبات قالانى انىقتادى
استانا. قازاقپارات - قازاقستانداعى ءومىر ءسۇرۋ قۇنى بويىنشا ەڭ قىمبات قالا - الماتى. مۇنداي قورىتىندى الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندەگى قالالارداعى كۇندەلىكتى شىعىنداردى سالىستىراتىن حالىقارالىق Numbeo پلاتفورماسىنىڭ 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىنا ارنالعان جاڭارتىلعان رەيتينگىندە جاريالاندى.
زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سايكەس، الماتى قازاقستانداعى عانا ەمەس، ورتالىق ازياداعى ءومىر ءسۇرۋ قۇنى ەڭ جوعارى قالالاردىڭ ءبىرى سانالادى. ساراپشىلار مۇنى مەگاپوليستەگى تۇرعىن ۇيگە سۇرانىستىڭ جوعارى بولۋىمەن، قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنىڭ قارقىندى دامۋىمەن جانە يمپورتتىق ونىمدەردىڭ ۇلەسىنىڭ باسىمدىعىمەن بايلانىستىرادى.
Numbeo رەيتينگى قالاي جاسالادى؟
Numbeo - الەمدەگى ءومىر ءسۇرۋ قۇنى، تۇرعىن ءۇي، قاۋىپسىزدىك، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە باسقا دا الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق كورسەتكىشتەر بويىنشا مالىمەت جينايتىن ەڭ ءىرى كراۋدسورسينگتىك پلاتفورمالاردىڭ ءبىرى.
2026-جىلدىڭ العاشقى جارتىجىلدىعىنا ارنالعان رەيتينگكە الەمنىڭ 547 قالاسى ەنگىزىلگەن. باعالاۋ كەزىندە تۇرعىنداردىڭ كۇندەلىكتى شىعىندارى ەسكەرىلگەن. اتاپ ايتقاندا:
ازىق-تۇلىك باعاسى؛
كافە مەن مەيرامحاناداعى تاماقتانۋ قۇنى؛
قوعامدىق كولىك شىعىندارى؛
كوممۋنالدىق قىزمەتتەر؛
كۇندەلىكتى تۇتىنۋ تاۋارلارى مەن قىزمەتتەر.
ال تۇرعىن ءۇيدى ساتىپ الۋ نەمەسە يپوتەكا شىعىندارى بۇل رەيتينگكە ەنگىزىلمەيدى.
الماتى مەن استانا قانداي ورىنعا جايعاستى؟
جاڭارتىلعان رەيتينگتە الماتى 409-ورىنعا كوتەرىلدى. قالانىڭ ءومىر ءسۇرۋ قۇنى يندەكسى - 38,7. جالعا الۋ يندەكسى 16,2، ال جالعا الۋ شىعىندارىن قوسا ەسەپتەگەندەگى جالپى يندەكس 28,4 بولدى.
ال ەلوردا استانا 469-ورىنعا ورنالاسقان. مۇندا ءومىر ءسۇرۋ قۇنى يندەكسى 32,8 جالعا الۋ يندەكسى 12,6 ال جالپى كورسەتكىش 23,6 دەڭگەيىندە.
وسىلايشا، قازاقستان قالالارى اراسىندا الماتى كوش باستاپ تۇر. سونىمەن قاتار ول ورتالىق ازياداعى ەڭ قىمبات قالا مارتەبەسىن ساقتاپ قالدى. ودان كەيىن استانا ورنالاسسا، كەيىنگى ورىنداردى تاشكەنت، بىشكەك جانە دۋشانبە يەلەنگەن.
الەمدىك رەيتينگتە الماتى قاي دەڭگەيدە؟
الەمدەگى ءومىر ءسۇرۋ قۇنى ەڭ جوعارى قالا - شۆەيتساريانىڭ تسيۋريح قالاسى. ونىڭ يندەكسى 123 بالدان اسادى. ال Numbeo ەسەپتەۋلەرىندە نيۋ- يورك 100 بالدىق بازالىق كورسەتكىش رەتىندە قابىلدانادى.
بۇل تۇرعىدا الماتى الەمنىڭ ەڭ قىمبات مەگاپوليستەرىمەن سالىستىرعاندا الدەقايدا ارزان بولعانىمەن، قازاقستانداعى ەڭ قىمبات قالا رەتىندە ەرەكشەلەنىپ وتىر.
الماتى - حالىق ەڭ كوپ قونىستانعان قالا. مۇندا جىل سايىن مىڭداعان ادام جۇمىسقا، وقۋعا نەمەسە كاسىپ باستاۋ ءۇشىن كوشىپ كەلەدى. سونىڭ سالدارىنان پاتەردى جالعا الۋ باعاسى باسقا وڭىرلەرمەن سالىستىرعاندا ايتارلىقتاي جوعارى.
اسىرەسە قالانىڭ ورتالىعى، بوستاندىق، مەدەۋ سياقتى اۋدانداردا تۇرعىن ءۇي باعاسى تۇراقتى تۇردە ءوسىپ كەلەدى. سونداي-اق جىل سايىن ميلليونداعان تۋريستى قابىلدايدى. ىشكى جانە سىرتقى تۋريزمنىڭ دامۋى قوناق ءۇي، قوعامدىق تاماقتانۋ، ويىن-ساۋىق جانە قىزمەت كورسەتۋ باعالارىنىڭ وسۋىنە ىقپال ەتەدى.
قىمبات بولعانىمەن، تابىس دەڭگەيى دە جوعارى
الماتىداعى كۇندەلىكتى شىعىندار جوعارى بولعانىمەن، قالاداعى ساتىپ الۋ قابىلەتى دە رەسپۋبليكاداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى.
Numbeo مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ ساتىپ الۋ قابىلەتى يندەكسى شامامەن 55,7 بالدى قۇرايدى. بۇل تۇرعىنداردىڭ ورتاشا تابىسى باسقا وڭىرلەرمەن سالىستىرعاندا جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى.
دەگەنمەن ساراپشىلار تابىس پەن شىعىن اراسىنداعى تەپە-تەڭدىك ءار وتباسىنىڭ قارجىلىق جاعدايىنا بايلانىستى وزگەرەتىنىن ايتادى.
ەكونوميستەردىڭ پىكىرىنشە، ءومىر ءسۇرۋ قۇنىنىڭ جوعارى بولۋى ءاردايىم جاعىمسىز قۇبىلىس ەمەس. كوپ جاعدايدا بۇل قالا ەكونوميكاسىنىڭ بەلسەندىلىگىن، قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىنىڭ جوعارى ەكەنىن جانە ەڭبەك نارىعىنىڭ دامىعانىن كورسەتەدى.
سونىمەن بىرگە تۇرعىندار ءۇشىن باسپانا جالداۋ، ازىق-تۇلىك پەن كۇندەلىكتى قىزمەتتەردىڭ قىمباتتاۋى وتباسى بيۋجەتىنە قوسىمشا سالماق تۇسىرەدى. سوندىقتان قارجىلىق جوسپارلاۋ، شىعىنداردى ءتيىمدى باسقارۋ جانە قولجەتىمدى قىزمەتتەردى تاڭداۋ بۇرىنعىدان دا ماڭىزدى بولا تۇسۋدە.
Numbeo رەيتينگى الماتىنىڭ قازاقستانداعى ەڭ قىمبات قالا ەكەنىن تاعى ءبىر مارتە راستادى. الايدا بۇل قالا جۇمىس مۇمكىندىكتەرى، ينفراقۇرىلىمى، مادەني ءومىرى مەن بيزنەس الەۋەتى جاعىنان دا ەلىمىزدىڭ ەڭ تارتىمدى ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى.