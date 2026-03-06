حالىقارالىق قىزىل كرەست كوميتەتى قازاقستانعا قولداۋ ءۇشىن العىس ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق قىزىل كرەست كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى ميريانا سپولياريچپەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بەيتاراپ ماندات نەگىزىندە ارەكەت ەتەتىن حالىقارالىق قىزىل كرەست كوميتەتىنىڭ بىرەگەي سيپاتىنا توقتالىپ، گۋمانيتارلىق كومەكتى ساياسيلاندىرۋعا بولمايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- حالىقارالىق قىزىل كرەست كوميتەتى دۇنيە جۇزىندەگى گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق جۇيەسىندە اسا ماڭىزدى ءرول اتقارادى. حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىن نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسىڭىزدى جوعارى باعالايمىز. ءسىز باسقاراتىن ۇيىم مەن باسقا دا حالىقارالىق بەدەلدى قۇرىلىمدار بارشاعا ورتاق ادامزات قۇندىلىقتارىن ناسيحاتتاۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ كەلەدى. اسىرەسە، بۇل ءىس ادامدار كومەككە مۇقتاج ايماقتاردا وتە ماڭىزدى، - دەدى پرەزيدەنت.
قازاقستان حالىقارالىق گۋمانيتارلىق قۇقىققا ساياسي بەيىلدىلىكتى كۇشەيتۋ جونىندەگى جاھاندىق باستاما كوتەرگەن التى مەملەكەتتىڭ ءبىرى سانالادى. بۇل رەتتە سوعىس كەزىندەگى ادامگەرشىلىك تاقىرىبى بويىنشا جىل سوڭىنا قاراي يوردانيادا وتەتىن جوعارى دەڭگەيدەگى كونفەرەنتسياعا دايىندىق ماسەلەلەرى پىسىقتالدى.
ميريانا سپولياريچ حالىقارالىق قىزىل كرەست كوميتەتىنىڭ قىزمەتىنە قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن قازاقستان تاراپىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، توقسانىنشى جىلداردان بەرى ەلىمىز بەن ۇيىم اراسىندا قالىپتاسقان سىندارلى ديالوگ دايەكتى تۇردە دامىپ كەلەدى.
- مەملەكەتتەردىڭ قولداۋى وتە ماڭىزدى. ءسىز مۇنى ورىندى اتاپ ءوتتىڭىز. جەنەۆا كونۆەنسياسىنا بارشا ەل قاتىسادى. الايدا بۇل قۇجاتتىڭ ىقپالى اتالعان نورمالاردى مەملەكەتتەردىڭ قانشالىقتى قورعاپ، قولداۋعا ازىرلىگىنە بايلانىستى، - دەدى ح ق ك ك باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ميريانا سپولياريچ حالىقارالىق جانە گۋمانيتارلىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلاپ، قازاقستان مەن ۇيىم اراسىنداعى سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا مۇددەلى ەكەندەرىن راستادى.
