حالىقارالىق قىلمىستىق سوت فيليپپيننىڭ ەكس-پرەزيدەنتىن بوساتۋدان باس تارتتى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق قىلمىستىق سوت (ح ق س) جۇما كۇنى فيليپپيننىڭ ەكس-پرەزيدەنتى رودريگو دۋتەرتەنى جاسى مەن دەنساۋلىعىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى بوساتۋ تۋرالى اپەللياتسيانى قابىلداماي تاستادى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
- قورعانىس تاراپىنان ۇسىنىلعان گۋمانيتارلىق نەگىزدەر وسى ءىس بويىنشا جەتكىلىكتى تۇردە دالەلدەنبەدى، - دەپ مالىمدەدى ح ق س سۋدياسى لۋس دەل كارمەن يبانەس كاررانسا.
رودريگو دۋتەرتە 2016-2022-جىلدار ارالىعىندا فيليپپين پرەزيدەنتى بولعان، بيىلعى جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا قاماۋعا الىنىپ، حالىقارالىق قىلمىستىق سوتقا اكەلىندى. بۇل قاماۋعا الۋ تۋرالى شەشىم ونىڭ «ناشاقورلىققا قارسى كۇرەس» اتتى داۋلى ناۋقانىنا بايلانىستى شىعارىلعان تۇتقىنداۋ وردەرگە نەگىزدەلگەن.
قازان ايىندا قابىلدانعان شەشىم قورعانىس تاراپىنىڭ، ح ق س- ءتىڭ ءۇش ادامزاتقا قارسى قىلمىس بويىنشا ايىپتاۋلاردى قاراۋعا يۋريسديكتسياسى جوق دەگەن دالەلدەرىن قابىلداماي تاستادى. بۇل دەگەنىمىز، ول كۇتىلەتىن سوت پروتسەسى باستالعانعا دەيىن قاماۋدا قالۋى ءتيىس.
ر. دۋتەرتەنىڭ ءىسى بويىنشا الدىن الا تىڭداۋ 14-ناۋرىزدا ءوتتى. 8-قىركۇيەكتە ح ق س ايىپتاۋ بويىنشا تىڭداۋلاردى باستاۋ ۋاقىتىن كەيىنگە قالدىردى، ال 26-قىركۇيەكتە ەكس-پرەزيدەنتتى ۋاقىتشا بوساتۋ تۋرالى قورعانىس ءوتىنىشىن قابىلداماي تاستادى.
بۇدان بۇرىن گااگاداعى حالىقارالىق قىلمىستىق سوت (ح ق س) فيليپپيننىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى رودريگو دۋتەرتەنى ونىڭ بيلىگى كەزىندە جۇرگىزىلگەن قاتىگەز ەسىرتكىگە قارسى رەيدتەر ءۇشىن ادامزاتقا قارسى قىلمىس جاسادى دەگەن ايىپپەن قاماۋعا العان ەدى.